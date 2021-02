Cacho Fontana, hospitalizado por una neumonía

Este jueves Cacho Fontana debió ser internado de urgencia en el Hospital Fernández a causa de una neumonía. Él vive en un geriátrico y de ahí lo trasladaron al nosocomio. ¿El problema? Que su hija Antonella se enojó porque desde la institución no la notificaron de la situación.

El conductor “en principio está internado por neumonía. En cuanto al tema covid, dio negativo el 27 de enero, no sé cómo será el protocolo del hospital si se lo harán de nuevo. Más que eso no sé, estoy esperando parte médico”, dijo su heredera.

“Ayer a la noche me avisaron que papá no estaba bien, fue la ambulancia, parece que era un principio de neumonía, pero que no requería internación”, le escribió la mujer en un chat a Ángel de Brito aunque en el vivo de “Los ángeles de la mañana”, él anunció que en el transcurso de la mañana le informaron que sí lo habían internado. “Llamó, consultó nuevamente y efectivamente era así”, informó en el programa y Antonella contestó: “Lo trasladaron sin avisarme”.

En julio del 2020, Fontana dio positivo de Covid 19 como otras 11 personas del centro de rehabilitación donde vive desde hace unos años. Después de un mes de estar internado recibió el alta y su hija revelaba la buena noticia: “Ya está en el InterPlaza, que es su casa, ahí vive. A él lo internaron por un cuadro de fiebre y neumonía. Una vez superado eso, puede seguir el aislamiento como todas las demás personas que están en sus domicilios esperando curarse”.

Hasta antes de que arrancara la cuarentena, Cacho Fontana estuvo al aire de Radio Nacional; debió poner en pausa su trabajo ya que pertenece al grupo de riesgo de adultos mayores. Y en ese contexto, deseó poder volver a su rutina normal laboral: “Es lo único que quiero y es lo único que no me dejan. Yo tengo una idea para la televisión, ¿pero usted ve a un tipo de 88 años en la televisión? Tengo el armado para hacerlo de pie a cabeza. Pero si no, quiero seguir haciendo radio en Radio Nacional. Esto ahora se cortó y es otra vida a la que tenemos que acostumbrarnos”.