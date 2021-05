Cachete Sierra recordó sus éxitos con Cris Morena y reveló lo que hicieron sus padres con el dinero que ganó

A días de debutar en “La Academia”, Agustín Sierra recordó las épocas de ficción junto a Cris Morena, debutando a los 9 años como protagonista de “Chiquititas”, en donde actuó durante tres temporadas y el éxito rotundo que significó para él las tiras “Rebelde Way”, “Rincón de Luz”, “Floricienta” y “Casi Ángeles”.

“Al principio en mi familia pensaron que esto de la tele era un tiempito, 6 meses o un año, pero terminaba un proyecto y arrancaba otro”, reveló el actor durante su visita a “La Noche”, el ciclo de Leandro Rud en El Nueve.

“Me tuve que cambiar de colegio varias veces por el trabajo. Llegó un momento en el que las directoras me invitaban a retirarme cuando finalizaba el año, porque hacíamos mucho escándalo. Como éramos muy conocido se armaba lio en el recreo y a la salida”, recordó Cachete.

Además, Cachete Sierra tuvo tiempo de recordar la crianza de sus papás y cómo lo ayudaron a convertirse en lo que es hoy: “Yo tenía una realidad económica muy normal, de familia de clase media. Nunca sentí esa diferencia por la educación que me dieron mis viejos. Mi plata no se tocaba, no tenía privilegios al lado de mis hermanos porque trabajaba”, contó Sierra.

Sus papás, Roberto y María, guardaban el dinero para que él pudiese usarlo en su adultez: “Esa plata iba a un cajón, no se usaba, y cuando cumplí 18 años me lo dieron. Gracias al esfuerzo de ellos, hicieron que no me la patine y no me la gaste en cosas del supermercado, en zapatillas o celulares”.

Cachete Sierra junto a su familia. Gentileza

Pese a todo esto, la prioridad de su familia no era la economía del actor, sino la educación: “Me decían, ‘el día que te lleves una materia te sacamos de la tele, mientras que rindas bien en el colegio podés seguir laburando’. Y bueno, nunca me llevé una materia” Cerró orgulloso.

Recordemos que el 2020 fue un gran año para Agustín, ya que resultó ganador del certamen “Cantando por un Sueño” y este año podría sumar otro título, ya que será participante de “La Academia”, el nuevo formato dentro del programa “Showmatch”.