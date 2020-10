Cachete Sierra habló del tenso cruce tuitero entre Stefano de Gregorio y Nico Vázquez

Las redes se prendieron fuego cuando el ex “Casi ángeles”, Stefano “Yeyo” de Gregorio, cuestionara el cálido saludo de Nico Vázquez en un video que Agustín “Cachete” Sierra preparó y presentó en el “Cantando 2020”. Los ex participantes se sumaron al escándalo twittero y anoche, en el programa, el participante dijo lo suyo.

Tras ser consultado por Ángel De Brito, el joven confió: “La verdad es que no sé qué pasó entre ellos, es un tema que no me compete. Stéfano, ustedes saben, es un hermano para mí, lo amo. Pero no puedo responder por lo que dice y por lo que piensa. Si lo sintió así y lo comunicó de esa manera es un tema suyo. Nico es una persona que quiero mucho y que fue muy importante para mí en un momento de mi vida. Después tuvimos un problema que lo hablamos con los años y lo resolvimos en privado”.

Internet

Sierra aseguró que se trató de “falta de información”: “Yo ya hablé con los dos. Hablé con Stéfano lo que tenía que hablar. Hablé con Nico también y le mando un beso a él y a toda la familia de Gime, que además están pasando por un momento muy delicado por la salud de su padre. Así que nada, uno no puede controlar las emociones de los demás".

Para cerrar, Cachete se lamentó de que no hubieran hecho hincapié en el mensaje que buscaban brindar y dijo: “Siempre tratamos de esquivarle a los quilombos y esto salió del riñón. No estoy contento, hoy pasé un día bastante movido”.

La intención del video preparado por el joven era dar “un mensaje de unión” para concientizar sobre la quema de más de 400 mil hectáreas en el país y al final del mismo, Nico dijo: “Espero que les llegue este mensaje de parte de todos y ahora a romperla. ¡Vamos Cachete! ¡Vamos Rochi! ¡Vamos Inbal! Lo mejor para ustedes”.

A lo que Stefano respondió en Twitter: “El ‘vamos Cachete’ del caretón ese lo fue todo… Mamá, cómo les gusta el show”.