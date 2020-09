“Buenas noches”: Flor Marcasoli y su posteo en pijama transparente

Flor Marcasoli reapareció en las redes sociales durante la cuarentena, luego de permanecer en silencio un tiempo por los escándalos del verano por su relación con Federico Bal y las peleas con Carmen Barbieri. Ahora se dedica de lleno a su cuenta de Instagram, donde sube sus mejores fotos y videos que comparte con sus más de 308 mil seguidores.

En esta ocasión, la morocha eligió darle las buenas noches a sus fanáticos con un baby doll en color crudo y bien escotado, posando frente a la cámara con el pelo suelto y una sonrisa. La imagen fue un éxito total y acumuló más de 14 mil likes y cientos de comentarios, según Vía País.

Pero no es la primera vez que la vedette levanta la temperatura en las redes. Si bien ha mantenido bajo perfil durante algunos meses, ahora comenzó a dialogar más en su cuenta de Instagram, y sus seguidores están más que agradecidos.

La vedette saltó a la fama tras protagonizar uno de los grandes escándalos del verano por su amorío con Fede Bal quien habría engañado a Laurita Fernández con Flor. “Él en el verano me decía que estaba solo, soltero, que no tenía compromisos. Entonces, yo me quedaba tranquila y siempre actué de buena fe, le creí, y me aferré también porque estaba pasando por un momento familiar complicado”, explicó en su momento.