Britney Spears anunció que no volverá a cantar mientras su padre controle su carrera

Luego de celebrar con un video la autorización de la justicia para tener su propio abogado, Britney Spears anunció este domingo que no volverá a actuar mientras su padre mantenga el control de su carrera como parte de una tutela establecida en 2008.

A través de sus redes sociales, la cantante publicó una imagen en la que se lee un mensaje que apunta directamente a sus detractores: “Acéptame por lo que soy o besame el c..., comé m... y pisá algunos legos”. En su epígrafe, Spears dispara contra los que la cuestionaron por algunos videos que compartió en sus redes.

“A aquellos que critican los videos en los que salgo bailando... ¡Miren, no voy a actuar en ningún escenario en un futuro cercano mientras mi papá siga decidiendo lo que me pongo, digo, hago o pienso! Ya lo he hecho durante los últimos 13 años”, arrancó la artista.

“Prefiero compartir videos bailando en el living de mi casa antes que subirme a un escenario de Las Vegas, donde la gente está tan drogada que no puedo ni estrecharle la mano”, continuó la cantante nacida en Misisipi, Estado Unidos.

“Y no me voy a poner un montón de maquillaje y ensayar, ensayar y ensayar otra vez, y no poder hacer algo real, con mezclas antiguas de mis canciones, mientras estoy rogando que pongan mi nueva música en un espectáculo para mis seguidores... ¡Así que renuncio!”, confirmó rotundamente.

Tampoco se olvidó de su familia, ya que al conflicto que mantiene con su padre, Britney manifestó su dolor por la traición de su hermana menor, Jamie Lynn Spears: “¡No me gusta que mi hermana apareciera en entregas de premios y cantara MIS CANCIONES remezcladas!”, empezó. “¡Mi supuesta red de apoyo me hizo un daño profundo! Esta tutela legal mató mis sueños... así que todo lo que tengo es esperanza, y la esperanza es justo lo que es más difícil de matar en este mundo... ¡y aún así la gente lo intenta!”, se lamentó.

Las redes volvieron a agitarse con el hashtag #FreeBritney. (AP) AP

El conflicto abierto entre la cantante y su padre ha generado una gran ola de apoyo en las redes sociales, que con el hashtag #FreeBritney, sus fanáticos piden por la libertad de acción de la cantante y ruegan que tras un fallo positivo, Spears vuelva a los escenario de todo el mundo.