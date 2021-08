Brian Buley se arrepintió criticar la incorporación de Dalma al Marginal tras hablar con Gianinna Maradona

Brian Buley hizo picantes declaraciones contra la incorporación de Dalma Maradona a la nueva temporada del Marginal. Al parecer la opinión del actor no cayó bien en el entorno de la hija de Diego Maradona, pero todo se aclaró tras un pedido de disculpas.

Precisamente, Brian contó que no pudo hablar con Dalma sobre el tema, pero Gianinna Maradona le respondió y le llevó tranquilidad, según él mismo contó en diálogo con Juan Etchegoyen a través de Mitre Live.

En su momento, cuando Buley se enteró de la noticia comentó: “No tengo nada en contra de Dalma pero es una falta de respeto hacia los demás compañeros”, había manifestado el artista en aquella oportunidad.

“Estamos en un momento difícil a través de esta pandemia y no es justo que esté en El Marginal. Obviamente la muerte de su papá, coincido con eso, quizás para olvidarse un poco del sufrimiento pero también me pongo del lado de la gente que no tiene trabajo”, cerró.

Brian Buley criticó la incorporación de Dalma Maradona al Marginal Gentileza.

Sus palabras tuvieron repercusión y decidió disculparse con Dalma, aunque terminó hablando con su hermana, Gianinna. “Hubo una mala interpretación de lo que dije y me expresé mal, dije cosas que no tenía que decir y me arrepiento”, dijo.

Y reveló su charla con la hija de Claudia Villafañe y Diego Maradona. “Fui a hablar con Gianinna, le expliqué de este tema, le dije que había dado una nota muy nervioso y que no fue lo que quise decir, fue una mala interpretación”, contó.

Y agregó: “Ella me respondió que no pasaba nada y que no había problemas conmigo”.