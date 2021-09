Brenda Gandini salió a enfrentar los rumores de separación con Gonzalo Heredia

En un momento de varias separaciones en el ambiente artístico, se conoció la noticia de la supuesta crisis que estarán atravesando Gonzalo Heredia y Brenda Gandini.

Algunos aseguraron que los actores ya no vivían bajo el mismo techo y otros, más jugados señalaron a Agustina Cherri como “la tercera en discordia”.

Este viernes y con la intención de despejar dudas y aclarar la situación, Gandini habló con Guido Zaffora y le desmintió esta versión.

“Atentos porque me llegó una información que me puso muy feliz. Ustedes saben que en las últimas horas se habló de una posible separación de Gonzalo Heredia y Brenda Gandini. Bueno, me acaba de escribir ella y me puso: ‘Hola Guido, tanto tiempo… no, no es verdad lo que dicen. No estamos separados. Te mando un beso y vení al teatro”, dijo Guido Záffora panelista de “Es por ahí” (América).

Heredia y Cherri comparten largas jornadas de grabación en la nueva ficción del Trece “La 1-5-18” que está a punto de ser estrenada y, por algunas escenas de besos, comenzó a circular este rumor que vincula a los actores.

“Ya tuvieron escenas de besos, que se extenderían más allá de las indicaciones del director de la novela”, afirmaron algunos.

Por el momento Brenda salió a desmentir la crisis y se prepara junto al padre de sus hijos para reestrenar “Desnudos”, la obra que comparte con Gonzalo Heredia, Luciano Castro, Sabrina Rojas, Luciano Cáceres y Mey Scápola.