Brenda Asnicar publicó una foto con quien sería su novio y despertó la intriga: ¿quién es?

Al parecer Brenda Asnicar ya tendría superada la ruptura con Duki, una relación que terminó en un escándalo de gritos y agresiones protagonizado por el artista a la salida de un evento y que, además, habían corrido rumores de una relación con un empresario de la zona de San Isidro. De acuerdo con esas versiones, se trataría de Nicolás Ventana, pero la actriz jamás confirmó ni desmintió las informaciones que trascendieron, manteniendo un gran manto de discreción en torno a su vida privada.

Sin embargo, en las últimas horas, la ex “Patito Feo” decidió patear el tablero y publicar una foto muy picante con quien podría ser su nuevo novio, según Ciudad Magazine.

En la selfie que la ex del trapero compartió en sus historias de Instagram, se la puede ver muy sensual luciendo un jean de tiro alto y un top blanco con un prominente escote, mientras un hombre la abraza por detrás sosteniéndola de la cintura y besándole el cuello. Al lucir un sombrero, quedó en el anonimato de quién se trataría el misterioso acompañante de Asnicar.

Como era de esperar, Brenda no informó nada de la identidad del hombre que apareció en la foto que la actriz sacó frente al espejo.

Brenda Asnicar y quien sería su nuevo amor

En junio pasado, entrevistada por el programa “Intrusos” para hablar sobre la separación de Duki, la actriz había manifestado: “Es una lástima que no se vea mi sonrisa en este momento, pero estoy sonriendo en este momento. Estoy bien”. A pesar de ese comentario, prefirió no hablar de los motivos de su separación del músico.

Y por otro lado agregó, como para no dejar dudas de que no iba a decir nada más: “Andá, sembrá un árbol y después yo te contesto… A la gente le diría que siembre árboles. Yo sembré 150 árboles y ahora me estoy encargando de que todos siembren árboles. Hay que saber canalizar la energía. La gente debería mirar más la naturaleza que las redes”.