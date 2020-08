Brenda Asnicar publicó un video y preocupó su extrema delgadez

En los últimos días, Brenda Asnicar publicó un video para promocionar su show vía streaming. En la grabación, la actriz y cantante aparece luciendo un top y mostrando su cintura ante cámara. Ante esto, muchos de sus fanáticos quedaron sorprendidos con su extrema delgadez. “¡Estás puro hueso!”, “Te veo muy flaca, ¿estás enferma?”, “Demasiado delgada... estabas mejor antes”, “¿Por qué estás tan flaca?”, “Esto no está bien”, “Es preocupante que estés tan flaca”, fueron algunas de las reacciones que generó la publicación.

Ante esos comentarios, hubo quienes destacaron el físico de Asnicar. “¡Estás hermosa! ¿Cómo hacés para tener ese cuerpo?”, “No le hagas caso a las envidiosas”, “Sos la mujer más hermosa del mundo. No hagas caso al qué dirán”, expresaron otros usuarios.

En una reciente historia en Instagram, la ex Patito feo le respondió a quienes opinaron sobre su delgadez. “Muchas gracias porque no paro de escuchar mensajes hermosos de toda la gente que me defiende de lo que dicen de mí. No puedo creer que las mujeres hablen así de otras mujeres. A mí solo me importa lo que me dice mi familia. Y ellos me quieren y me cuidan”, según Contexto Tucumán.

En 2018 la actriz también había sido objeto de especulaciones sobre su delgadez extrema luego de haber publicado una foto en bikini. En ese momento Brenda también salió a defenderse: “Córtenla con esos comentarios tan desafortunados. Amor, amor propio, cuando te querés a vos no insultás a la gente. Además, me da mucha risa porque la gente que me dice ‘estás re flaca, andá a comerte una hamburguesa’. Nunca me voy a comer una hamburguesa, ¡las odio!”.