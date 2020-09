Brenda Aniscar no aguanto más y comenzó a escrachar a los haters

Hace poco, Brenda Asnicar tuvo que hacer frente a varios comentarios nocivos en contra de su cuerpo, primero en la promoción “Vos sos Dios”, su show de streaming, y después el “Comete un guiso, Antonella”. Y en aquel momento, la joven no solo salió a defenderse con una simple frase, sino que su novio Duki realizó un video defendiéndola y dándole con todo al bullying por redes sociales.

Pero paciencia ya le queda poca y con toda razón. Esta vuelta, ni siquiera era una postal suya. La cantante solo subió una Storie disfrutando de una hamburguesa, y un desatinado usuario le mandó al privado un comentario totalmente fuera de lugar:

“Qué desperdicio… pensar que después la vas a vomitar. Comete una hamburguesa sin culpa”, decía el inbox de la casilla de IG de la famosa.

Sacada por una situación que ya no soporta, Brenda decidió publicar este mismo mensaje en sus historias, pero a propósito dejó el nombre de la usuaria junto a un mensaje que decía: “Hola, vengo a escrachar a gente inmunda de las redes sociales. Miren los mensajes que me llegan. Ah, aviso que estaré escrachando a todos los atrevidos que me falten el respeto.”

A través de sus redes, la cantante explotó contra comentarios que le llegan hace tiempo.

Y yendo por más, público también el perfil de la usuaria poniendo: “Ahí tienen a la estudiante para Licenciatura en Enfermería”.