¡Bomba! Un reconocido famoso se anotó como voluntario para hacer la prueba de la vacuna contra la Covid-19

Hace poco más de un mes, Pachu Peña fue noticia luego de que se realizara el test por coronavirus, ya que había participado la semana pasada en “El Precio Justo”, el programa de entretenimientos que conduce Lizy Tagliani por Telefé donde se registraron numerosos contagios de Covid-19. Por suerte, el resultado dio negativo.

Esta vez, el cómico argentino habló con La Nación sobre la pandemia y contó su manera de ayudar con esta crisis: “Me tiene preocupado este tema como a todos y por eso me anoté como voluntario para hacer la prueba de la vacuna. Lo que hice hasta ahora fue inscribirme. Estoy esperando que me llamen, ojalá salga, me gusta sentirme útil”.

Y sumó: “Todavía no me respondieron. Me inscribí porque siempre fui y soy donante de sangre, hace mucho que pregono ser donante de sangre, de plaquetas, de médula y me gusta ser útil y dar una mano, así que de eso se trata”.

Es importante destacar que este ensayo clínico al que se podría sumar Peña -si lo aprueban como participante-, no tiene nada que ver con el anuncio realizado ayer por el presidente Alberto Fernández, ya que se trata de otra vacuna y es otro laboratorio que lo lleva adelante.

Es el proyecto del laboratorio Pfizer y la firma BioNtech. Las pruebas serán en el Hospital Militar Central. Se anotaron 15 mil personas. Pero sólo 4.500 participarán de la prueba.