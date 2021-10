Body de encaje negro y mucho misterio: Romina Malaspina despertó fantasías en sus seguidores

Ni en los niños, ni en los adolescentes. La moda de Halloween colonizó por completo la farándula argentina y en las últimas horas mediáticos e influencers se volcaron a compartir fotos en las redes luciendo los disfraces más llamativos.

Los hubo para todos los gustos: estilo pirata, asesinos seriales, personajes de películas y series, e incluso hasta temática gore. Pero un caso llamó la atención por encima del resto y fue el de Romina Malaspina.

Romina Malaspina compartió fotos en Instagram con su 'disfraz' y jugó al misterio.

Romina Malaspina compartió fotos en Instagram con su 'disfraz' y jugó al misterio.

La influencer compartió historias en Instagram en las que se mostró con una especie de body de encaje negro, acompañado de tiritas del el mismo color en la cintura que emulaban una suerte de falda decorada con una cadena plateada deslumbrante.

Romina Malaspina compartió fotos en Instagram con su 'disfraz' y jugó al misterio.

Romina Malaspina compartió fotos en Instagram con su 'disfraz' y jugó al misterio.

Además, en la cintura llevaba la inscripción ‘Fuck covid’ imposible de no advertir. Los detalles finales de la indumentaria fueron las pequeñas correas que iban desde los hombros hasta el centro de su pecho, unas pequeñas alas en la espalda y brazaletes de tiras en ambos brazos.

Romina Malaspina compartió fotos en Instagram con su 'disfraz' y jugó al misterio.

Está de más decir que la ropa dejó al descubierto la impactante figura de la modelo, que casi llega a los 80 mil likes y miles de mensajes cargados de elogios.

En tanto, Malaspina jugó al misterio y le dijo a sus seguidores que descifren el significado de su caracterización: “Pensando qué le voy q regalar al que adivine de qué me disfracé. Lo sigo o, no sé, lo menciono en mis stories, ahora veo”. Hasta el momento no dio más pistas.