Beto Casella perdió a una histórica panelista de Bendita que abandonó el ciclo

Nuevamente Beto Casella está viviendo un momento de angustia e incertidumbre por la salida de otra de sus panelistas.

Anteriormente Juariu dejó su lugar al ser convocada por la producción de “MasterChef Celebrity 3″ y ahora se conoció el nombre de la comunicadora que se bajará del programa de radio que el mediático tiene en la Rock & Pop.

Se trata de Lola Cordero una de las mujeres del ciclo que más años estuvo con el conductor. A través de sus redes sociales, la periodista comunicó la noticia que sorprendió a todos y a través de los que anunció que ya no será parte de los ciclos radiales de Casella.

Redes de Lola Cordero

“Los dos sentimos que habíamos cumplido una etapa. Yo no quería irme de Continental donde me siento como en casa y tengo un nuevo proyecto. Es mi decisión, gracias por tanto Beto. No te liberás de mí, seguimos en Bendita. Él vuelve a la FM y hará un éxito, como siempre. Sabe que lo quiero”, escribió la mujer.

Para cerrar agregó: “Soy muy afortunada de haber compartido estos 16 años en este maravilloso programa que vi nacer #BienLevantado”.