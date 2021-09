Benjamín Vicuña rompió el silencio y habló por primera vez sobre su separación de la China Suárez: “Ya pedí respeto y no hubo respeto”

Tras más de seis años de amor y tres hijos en común, Eugenia la China Suárez y Benjamín Vicuña tomaron la triste decisión de anunciar su separación. Este anuncio generó gran revuelo en los medios y trajo aparejado intensos rumores de infidelidad de ambas partes. Desde entonces, el actor decidió mantener un perfil bajo y no hablar del tema hasta este miércoles cuando fue interceptado por un móvil del programa “Los Ángeles de la Mañana”.

“La gente empatiza y sabe lo difícil que son estas situaciones. Todos las han vivido en algún momento o las van a vivir, quizás no... Pero son temas que se viven a puertas cerradas, es súper difícil convivir con el afuera, con ustedes, queridos. Entiendo su trabajo y soy respetuoso”, comenzó el chileno en diálogo con el ciclo emitido por la pantalla de El Trece y que es conducido por Ángel De Brito.

Cuando el movilero Santiago Riva Roy le consultó si su separación con Suárez es definitiva, Vicuña se río y señaló en tono de broma: “No sé, en mi foro íntimo tendríamos que buscarlo al fondo... no sé si ya me queda fondo íntimo”. Y se refirió a su ex con mucho respeto y cariño: “Ella es la madre de mis hijos, buena persona, preciosa. Nos separamos en buenos términos”.

Por último habló de la exposición que sufrió con todo este tema: “No hay forma de hacer las cosas para que les guste a todos.... Hay ciertas cosas que uno entiende, trata de ponerlo en el contexto, intento a pesar del dolor, de que los duelos son internos y son reales. Soy un tipo grande, tengo 42 años, no es joda, trato de entender los contextos cuando ustedes u otros programas que tiran fruta. Trato de no sentirme agredido ni molestarme, pero cuando se habla de depresión, de enfermedades hay que tener cuidado”, puntualizó Benjamín sobre un tema que le molestó. “Ya pedí respeto y no hubo respeto. Ahora trato de ser más canchero con el tema porque entiendo el laburo de la prensa”, finalizó el chileno.