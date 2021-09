Benjamín Amadeo reveló el especial pedido que le hizo a Cris Morena en el casting de Casi ángeles

Benjamín Amadeo trabajó en varias tiras juveniles durante su carrera como actor. Primero participó en El Refugio, luego en Romeo y Julieta y esta última experiencia le bastó para tomar una fuerte determinación para sus proyectos a futuros: no quería volver a aprender ni una sola coreografía.

Pero unos años más tarde, tuvo la oportunidad de hacer una audición para sumarse al elenco de Casi ángeles, uno de los mayores éxitos de Cris Morena, en el que los actores debían actuar, cantar y bailar. Sin embargo, en el casting, Amadeo no dudó en comunicarle a la conductora su especial requisito.

“Tuve que pasar por distintas etapas hasta que tuve una entrevista que Cris. Fue la mejor, me explicó por qué lado querían ir, todo, y cuando termina la conversación me quedé pensando ‘cuándo le pido esto’ porque era jugado”, relató el artista en una entrevista con Jey Mammon.

Y continuó: “En sus proyectos se baila y se canta, pero termina y le digo ‘te quiero pedir un favor, no quiero bailar’. Se me quedó mirando fijo y pensé ‘chau, me echaron antes de arrancar’. Fue un silencio largo, y no solo me lo prometió, sino que me lo cumplió hasta el final”.

Así como es estricta en los set de filmación, la productora se maneja con la misma rigurosidad con sus promesas, motivo por el que hasta que terminó la tira, Benja no tuvo que preocuparse por aquello que tanto le molestaba.