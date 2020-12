Belu Lucius y su hermana jugaron en el agua en una osada producción de fotos

Nadie puede negar que Belu Lucius rebosa de simpatía y, en cada emisión de “MasterChef Celebrity” (Telefé) la joven gana seguidores en sus redes sociales por su frescura y sinceridad.

También, y contado por ella misma, los haters no la dejan en paz hablando siempre de sus enormes ojos y, en ciertas ocasiones, Belu reconoció que le molesta y le afecta mucho.

Ahora, y muy segura de ella misma y promotora de los cuerpos reales y el amor propio, la influencer participó de una producción fotográfica junto a su hermana.

Belu Lucius en redes

Dentro de una pileta, las jóvenes lucieron en bikini y maquilladas con perlas. Con enormes juguetes inflables las hermanas se divirtieron y compartieron el video en su cuenta de Instagram.

“Les muestro la colección de BeluLucius by @cipitriaok que diseñamos con @emilylucius @mayirigoitia y @floririgoitia Mañana salen a la venta! Vos te armas el conjunto. Vos elegís el talle de cada parte de la bikini. Esta colección es para vos. Espero que les guste tanto como nos gustó a nosotras”, escribió la joven presentando su nuevo emprendimiento.

Hace algunas semanas Belu estuvo de invitada al programa “PH Podemos Hablar” (Telefé) y se molestó bastante cuando Andy Kusnetzoff le preguntó acerca de la muerte de su amigo Santiago Vázquez en plenas vacaciones en el caribe.

Entrevistada por Radio Rivadavia Lucius dijo: “Tuvieron que parar la grabación porque yo era una catarata de lágrimas. Fue un poco brusco que pasáramos de un video de ‘MasterChef’ a que me hagan una pregunta que nada tenía que ver … Nunca quise estar en ese lugar de tener que dar explicaciones de algo que a mí no me corresponde. No me gusta y no me gustó verme así”, finalizó la cocinera.