Belu Lucius reveló un extraña fobia que la aterra en la cocina

Durante la última ronda de MasterChef Celebrity, los concursantes tuvieron que enfrentar el difícil desafío de elegir sus ingredientes que colgaban a oscuras desde el techo… ¡en menos de tres minutos! Algunos pudieron salir victoriosos, pero para otros, esta experiencia podría haberse convertido en un trauma de por vida.

Sin tener idea con que iban a encontrarse, el tanteo a ciegas era clave para poder elegir bien. Aunque algunos también fallaron en esto, como Vicky Xipolitakis, que terminó llevándose una de las plantas decorativas del lugar en vez de un alimento. Al final, la Griega lo incorporó como detalle de su plato, “Cerdo salvaje”.

Pero antes de iniciar la búsqueda sin luz, Belu Lucius hizo una revelación que la aterrorizaba de entrar a encontrar sus ingredientes. La influencer tiene una fobia que ni siquiera pude superar cocinando cada día: “Le tengo miedo a las alturas… Y a la mayonesa”.

Todos sus colegas se rieron al principio, pero aunque tenía una sonrisa en la cara, la joven explicó con seriedad que su miedo es real. El conductor Santiago del Moro le hizo notar asombrado que no entendía cómo tenía ese extraño miedo se había presentado al reality culinario.

“Es un miedo, una fobia, no me gusta. No puedo ni agarrar el sachet, pero si no está viendo un psicólogo que me avise”. Rocío Marengo le consultó si se trataba algo en general o solo con las mayonesas de sachet. “¿A la casera también?”, le dijo, a lo que Belu aterrorizada le contestó: “A la casera o no casera, no, no puedo”.