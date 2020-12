Belu Lucius casi vomita en MasterChef Celebrity cuando le tocó un plato con almejas

Con solo ocho participantes en carrera, MasterChef Celebrity va convirtiéndose en un desafío cada vez más complicado. Los jueces lo habían advertido y cumplieron: las pruebas serían más difíciles y los participantes tendrían que meter mano en ingredientes que nunca habrían pensado. Así le pasó a Belu Lucius, que en la noche “bajo el mar”, se vio asqueada por la elección que los jueces le dieron para prepara un plato.

Germán Martitegui hizo de mano seleccionadora y le dio a la influencer un ingrediente que la dejó con la boca abierta y totalmente disconforme: almeja panopea con cilantro. “Es completamente desagradable, es un asco este bicho”, dijo con mucha impresión. “Es fuerte ver esto, me está dando arcadas. Que les toque a todos, los animales vivos, que sea para todos igual”, agregó para luego quejarse de que era “completamente injusto” que solo a ella le tocara un animal vivo. “Estoy entre vomitar y largarme a llorar. Esto es un verdadero desastre”, sentenció sin tenerse mucha fe sobre los resultados.

En otra isla, el Mono Kapanga apreciaba el maravilloso ingrediente que le había tocado: una pieza de atún rojo. “Quise salir corriendo del estudio con la pieza a la calle Libertad a ver cuánto me daban en dólares”, dijo bromeando el cantante, pero lo que no sabía es llevaba un ingrediente con peso en oro. El corte, que era de entre 3 y 4 kilos, tiene un precio exhorbitante en el mercado culinario. El chef y sushiman Nicolás Di Martino dijo que en Buenos Aires el precio ronda entre los 3 mil pesos, lo que dejaría la pieza que el músico llevaba entre 10 y 12 mil pesos.

“Tenés al rey de los mares, lo que todos querríamos estar cocinando. Nos pondría muy mal que lo arruines”, dijo Martitegui. Dicho y hecho, el participante no supo controlar a su “rey” y con un pésimo corte terminó con el delantal negro.

La situación fue distinta para Belu. La madre de dos en realidad estaba muy frustrada tratando de terminar su plato. “Lo que falta es cortarme con esta concha”, se le escuchó decir, e incluso hizo un pedido a los de la cámara: “No me filmen, no me miren, me da mucha impresión”. Pero al final, cuando presentó un tiradito de almeja panopea con cebolla morada, mango, cilantro y leche de tigre, los jueces la felicitaron en su preparación.

Aunque Damián Betular le admitió que la presentación no era de su agrado, estaba muy satisfecho con el sabor. Martitegui sentenció orgulloso: “La carne de la almeja está perfecta, es todo lo que se espera de un tiradito”.