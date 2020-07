Belén Francese hizo divertidas parodias sobre el escándalo con sus vecinos

Belén Francese fue positiva de Covid-19 y dicho resultado revolucionó a los vecinos que viven en su mismo edificio. Y es que la acusaron a ella y a su novio mendocino de habitar espacios comunes cuando debería estar aislada.

A raíz del escándalo, que se volvió mediático y que requirió el accionar de entidades oficiales, la administración del edificio optó por colocar un cartel en los ascensores dirigido a Belén, advirtiéndole de las irregularidades y las penalizaciones correspondientes.

Lo cierto es que ahora ella está curada del coronavirus y mucho más tranquila, razón por la cual está más activa en las redes sociales y se divierte con grabaciones y filtros. Esta vez, eligió realizar parodias de lo que podrían haber sido las conversaciones entre sus vecinos.

Con un celular en mano, como si hablara por teléfono, la rubia compartió varias historias en las que se la ve tentada de risa. En la primera historia, con un tono de voz que no es el suyo, y con la leyenda “Vecine 1 Estherrr”, dice: “Si, me parece que si, que la vi bajar a la pileta. Me parece que si”.

Captura de Pantalla

Luego, hizo de “Rolando Rivera - Vecine 2″: “¿Pero vos estás seguro que era ella? No, porque ella no es así. No, nada que ver; bueno está detonada, está hecha pelota, se comió a ella misma... ¿Es ella? ¿Estás seguro?”.

“El vecine 3 fue Roberrrrtooo Roble Caido”, story para la que eligió un filtro en la que no se su rostro: “¿Qué le pasa a esta b*luda? ¿Qué se piensa? Vos decís que la viste, a mi me parece que sí. Digamos que sí por las dudas, quizá nos hacen una nota.”

Y por última, se grabó hablando como la “vecin4 Débora Euentes”: “Sí, está confirmado; yo tengo mis fuentes. Estuve hablando con la OMS, ella trajo el virus a la Argentina. ¿Vos te pensás que compro un departamento en Palermo para que ver a una piba que hace rimas en la tele y en teatros? Es media rara, no sé. Yo no me mezclo, no mi amor, yo tengo clase, a mi no me van a venir a infectar”.