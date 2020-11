Bebé en camino: Noelia Marzol confirmó que está embarazada

Este miércoles Ángel De Brito comenzó su programa “LAM” (El Trece) anunciando un enigmático que sorprendería a más de uno porque se trataba del embarazo de una reconocida mujer del ambiente.

El conductor fue el primero en enterarse de la información y prometió a la pareja no divulgar la información hasta que el embarazo cumpliera los tres meses.

Finalmente y sin llegar a la fecha pautada, De Brito divulgó la información y dijo que Noelia Marzol está embrazada de Ramiro Arias con quien se comprometió hace poco tiempo.

A través de un mensaje de audio, la rubia dijo: “Hola Ángel y a todas las angelitas. Estamos muy contentos; todavía no cumpí los 3 meses, pero bueno, Ángel fue la primera persona del medio que se enteró y les agradezco porque él cumplió con su palabra en no decir nada hasta que lo autoricé, porque bueno es mi primer hijo y me da un poco de miedo, así que les agradezco y les mando un beso grande a todos. Que tengan lindo día”, se escuchó decir a Noelia en el mensaje.

La pareja se separó durante la cuarentena porque la actriz quería ser madre y el jugador de fútbol no estaba del todo convencido. Pasaron algunas semanas y el joven volvió con la propuesta de compromiso y todo cambió.

La actriz de “Sex Viví tu Experiencia” está pasando por su mejor momento profesional y ahora esta noticia termina de cerrar un año perfecto más allá de la pandemia del coronavirus.