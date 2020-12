Barby Silenzi no blanqueó su crisis de pareja pero publicó un misterioso mensaje en las redes

Luego de transitar el coronavirus juntos, la pareja formada por Barby Silenzi y El Polaco no estarían pasando un buen momento, inclusive se habla de que la ex participante del Bailando ya estaría instalada con sus pequeñas hijas en su departamento de soltera.

La panelista e influencer Juariu comentó que la pareja ya no se siguen en las redes sociales y que, según rumores, están pasando uno de los peores momentos.

Barby Silenzi en redes

Con este panorama, Barby Silenzi, que es muy activa en su cuenta de Instagram, compartió una foto de ella sentada en musculosa bajo el sol y un profundo mensaje sin especificar destinatario: “No reniego de mi naturaleza, no reniego de mis elecciones. De todos modos he sido afortunada. Muchas veces, en el dolor se encuentran los placeres más profundos, las verdades más complejas, la felicidad más certera”, reflexionó la joven.

Y terminó diciendo: “Tan absurdo y fugaz es nuestro paso por este mundo, que solo me deja tranquila el saber que he sido auténtica y que he logrado ser lo más parecida a mí misma”.