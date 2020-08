Barby Silenzi escrachada por no devolver un pijama

Barby Silenzi fue escrachada en los comentarios de una publicación de Instagram, acusada de recibir un pijama y no hacer la publicación acordada, según RatingCero.

Gracias a la popularidad y con el crecimiento de las redes sociales como medio de publicidad, los famosos aprovechan para valerse de productos o servicios por canje, a cambio de una publicación en Instagram o historias de Instagram.

Según denunciaron desde la cuenta de Instagram del emprendimiento “Tierra Cosmética” en los comentarios de la cuenta de Instagram de Barby Silenzi, ella incumplió con la contraprestación prometida por un canje de dos pijamas.

“Está muy mal que hayas aceptado un canje y después no solo no respondas los mensajes que te mandan, sino que te quedas con las cosas. Quizás a vos no te cuesta nada comprarte un pijama, pero detrás de un emprendimiento hay muchas personas que están gastando energía, plata y tiempo. Hacete cargo de tus palabras y aunque sea responde los mensajes. Decepcionante”, comentaron.

Descargo del emprendimiento que envió el pijamas a Barbi. gentileza

“Le contamos que éramos un microemprendimiento de pijamas y le propusimos enviarle algún conjunto por canje. Ella accedió, nos dijo que le gustaban dos y nos pasó su dirección. El mismo día lo enviamos”, comentó sobre el acercamiento inicial la dueña del emprendimiento.

Desde la microempresa aseguraron que la contraprestación acordada era una historia de Instagram, que nunca llegó: “El mismo mensaje que le enviamos a Barby, se lo enviamos a Magui Bravi. Ella sí subió publicaciones etiquetándonos”.

“Le escribimos a Barby preguntándole cómo le habían quedado los conjuntitos, pero no respondió nunca más”, sentenciaron de Tierra Cosmética.

Por su parte, Barby Silenzi no quiso hacer ninguna declaración pública.