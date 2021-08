Barby Franco y Fernando Burlando tienen una pileta con olas y Yanina Latorre explotó de envidia: “Nuevo rico”

En medio de una charla descontracturada de Barby Franco con Ángel de Brito, una de las angelitas se metió y contó que la panelista y su pareja, Fernando Burlando, tienen una pileta con olas en su casa. Ante las declaraciones de la joven, Yanina Latorre se mostró asombrada y los trató de “nuevos ricos”.

De Brito le preguntó a Barby qué tipo de entrenamiento estaba haciendo y la panelista contó que iba a empezar natación. El conductor de Los ángeles de la mañana (Eltrece) le preguntó si tenían pileta y automáticamente una de las panelistas acotó que sí, y que esa piscina tiene olas, apta para nado contracorriente.

“Jurame que tenés olas en tu casa”, interrumpió Yanina. “Sí, nado contracorriente se llama”, contestó fresca Barby Franco. A lo que Latorre acotó: “New rich”, que significa “nuevo rico” y se utiliza para definir a las personas con riquezas recién obtenidas que actúan de forma vulgar y sin delicadeza para utilizar esa riqueza.

Barby Franco y Fernando Burlando.

Ángel de Brito enfrentó a Yanina y dijo sin filtro: “Vos porque no tenés olas”. “Ni quiero, cuando quiero olas voy al mar”, respondió la esposa de Diego Latorre. Y por encima Barby aclaró que esas comodidades son por el pasar económico de su pareja.

“No es lo mismo, el mío es diferente, te va a encantar. Aprieto un botón y tengo olas”, aseguró Barby. “Bien de nuevo rico”, insistió Yanina.

“Cómo te da odio que venga una con más plata que vos Yanina. Ella tiene avión privado, vos no. En todos los chivos mete el avión privado”, dijo De Brito y desató la furia de Latorre.

“No sé si tiene más plata que yo. Todo eso es de Burlando. Acá yo no me olvido un día que vino a llorar porque estaban peleados y estaba con la tarjeta de crédito que no devolvía”, cerró picante Yanina.