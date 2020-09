Barby Franco se mostró mimosa en una cama al aire libre

Nuevamente Barby Franco llamó la atención de sus seguidores al postear una serie de fotos sensuales en su cuenta de Instagram.

La panelista de “Pampita Online” reapareció en las redes e impactó con su figura y su angelada mirada al compartir una producción de fotos divertida y bajo los rayos del sol de primavera.

Totalmente desnuda y cubierta de sábanas, la novia de Fernando Burlando jugo a “remolonear” en la cama colgante y en su posteo escribió: “Un rato mássssssssssssssss”. La morocha pedía por favor quedarse a disfrutar de la suavidad de la original cama dispuesta en su parque.

Las fotos, como era de esperar, provocaron halagos en sus seguidores y variados mensajes de amor y admiración: “Angelada”, “Sos una princesa”, “Cada día más linda Barby, genial la imagen”, “Espectacular look, me encantó”, “Diosa total, la más linda de Argentina”, entre otros.

Hace algunos días la pareja de Barby se refirió a la vida sexual de la pareja en tiempo de cuarentena y sin rodeos Fernando Burlando dijo: “Le damos bien, bastante bien, no saqué cuentas, ¿puntaje? Un 8”, le confesó a Estelita en América.

La modelo se desnudó en su patio

Luego fue por más y habló del sexo grupal: “Es interesante el tema grupal. No sé por qué uno puede negarse. Sobre todo en una cuarentena, empezar la cuarentena… Con Barbarita no incluimos a nadie, no me acuerdo”, dijo divertido y agregó: “Hemos elegido, sobre todo ella, que es especial para cualquier tipo de situación, pero viste que el hombre se recata un poco más y disfruta lo que ve de su pareja, también hemos elegido lugares muy lindos y raros”, concluyó.