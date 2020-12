Barby Franco reconoció que se hizo un pequeño retoque en la nariz

Recientemente había surgido una foto de Barby Franco en su juventud que revelaba algunos cambios que se había hecho a lo largo del tiempo. Sus seguidores notaban que su nariz, pómulos e incluso dentadura ya no se veían como solían hacerlo. Pero lejos de rechazar los dichos y mostrarse confrontativa, la modelo incluso reveló en el último programa de Carolina “Pampita” Ardohain que recientemente le dio un punto final a su nariz, con un mínimo cambio que la tenía acomplejada por completo.

“Cuando yo me reía, la nariz se me iba para abajo”, contó la novia de Fernando Burlando en Pampita Online. Entonces... ¿Pasó por el quirófano? No en realidad, sino que recurrió a una amiga experta en el campo que le hizo una recomendación rápida y efectiva: ácido hialurónico en la punta. “Y ahora mi amiga Agus me dijo, ‘cuando te rías, yo te voy a poner un poquito de ácido hialurónico’”. De esta forma, la modelo lograría su objetivo, pero sin recurrir a agujas y cuchillas, sino con un estiramiento de piel con químicos.

Barby entonces se refirió a la reacción que hubo por las redes cuando lo contó. Lo que para ella era algo notural y personal, porque solo era decisión suya la de acomodarse o no la imperfección que le incomodaba, generó una ola de críticas, tanto de sus “1.2 millones de amigos” (como llama a sus seguidores) como de haters. “Todo el mundo me empezó a bardear porque me toqué la cara. Pero fue una gotita nada más”.

A pesar de la reacción, la panelista estaba muy feliz con el resultado del retoque. Y es un detalle que pasa tan desapercibido que la misma Pampita le reconoció que para ella se veía igual que siempre. “No te das cuenta, yo porque tenía ese complejo de que cuando me reía se me iba para abajo la nariz”, le dijo explicando Barby.

Desde ya hace un tiempo que Barbarita hace oídos sordos a las críticas por redes sociales. En un reciente video, donde muchos se animaban a criticar su baile, su dentadura y su elección de vestuario, la joven contestó con un divertido comentario: “Jajajajajaja amo todos los comentarios, igual yo sigo acá feliz”.