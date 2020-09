Barby Franco quedó aislada luego del positivo de Guido Kaczka

Esta semana el mundo de la televisión se pobló de contagios y los canales más importantes y en algunas radios debieron tomar las medidas y protocolos de prevención dispuestas por el Ministerio de Salud de la Nación. En este sentido Barby Franco comentó de su situación al enterarse que Guido Kaczka fue positivo para COVID 19 al ser parte del staff permanente del programa de juegos de canal Trece.

Con la confirmación del positivo de Claudia Fontán, compañera de Kaczka en la radio, todos los integrantes del programa del Trece debieron aislarse y esperar saber si están contagiados o no.

Barby Franco estuvo con el conductor el viernes en donde grabó un programa que se verá esta semana y por mantener un contacto estrecho con el conductor, la modelo tuvo que ponerse en aislamiento.

“Al mediodía me llamó la producción diciéndome que Guido había dado positivo para COVID-19. Yo hoy a la tarde tendría que haber ido a grabar dos programas de Pampita Online pero me dijeron que me aislase por protocolo, por prevención”, contó Barby a Pronto.

Luego agregó: “Ahora estoy aislada, esperando el hisopado. La producción se portó súper conmigo. Soy una persona responsable socialmente, de verdad me tomo la responsabilidad muy fuerte porque conozco personas que la pasaron y la están pasando muy mal. Me aislé hasta tener el resultado del hisopado, tanto laboralmente como dentro de mi casa con mi familia”.

Finalmente la novia de Fernando Burlando dijo: “Yo estoy bárbara, me siento súper, pero hay que tener cuidado y responsabilidad social”, finalizó.