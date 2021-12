Barbie Vélez habló sobre el problema de salud que la alejó de sus redes sociales

Hace poco Barbie Vélez dio el si ante Lucas Rodríguez para iniciar una etapa personal de total felicidad. Luego de tomarse unos días de luna de miel en México, la hija de Nazarena explota su faceta de influencer y habla con sus seguidores constantemente. Hasta días atrás.

Hace unas semanas, Barbie le contó a sus seguidores por qué había cerrado su cuenta de Twitter: “No la tengo más. Después me arrepentí y me armé otro y después me volví a arrepentir. #Géminis”. Sin embargo, agregó que, quizás, regresa pronto: “Capaz en breve me vuelva a hacer otro”.

Ahora, Vélez estuvo sin publicar durante varios días en su cuenta de Instagram y, tras las preguntas de sus 3 millones de seguidores, la actriz se sinceró sobre el problema de salud que la aquejaba y que le afectó principalmente su voz, según Contexto Tucumán.

La joven actriz confesó que llevaba un total de 7 días sin voz y por ello habría decidido tomarse un descanso de las redes sociales y dejar de publicar videos.

“Hace mucho no les hablaba, es que no tenía voz. Literalmente, no estoy exagerando, no podía hablar”, contó Barbie pero no dio mayores detalles sobre la situación aunque probablemente sea algún problema de estrés, como le ha pasado en anteriores oportunidades.

Barbie Veléz y su ‘detox digital’

Antes de su casamiento, Barbie Vélez también desapareció de las redes para hacer un ‘detox digital’, como les ha pasado a muchas famosas: “Hola a todos, ¿cómo están tanto tiempo? Estoy desaparecida porque hace bastante les conté, hace casi dos semanas, que me está andando muy mal Instagram, pero pésimamente mal…”, arrancó.

“No se me suben las historias, no se me suben los posteos, es como que hace lo que quiere básicamente… Pensé que iba a ser algo de dos, tres días, pero han pasado casi 15 días y sigo igual”, se lamentó.