Barbie Vélez “desapareció” de las redes sociales y Nazarena explicó la razón

Los más de 2.9 millones de seguidores de Barbie Vélez se sorprendieron en estos días por un silencio inusual de la modelo en sus redes sociales, especialmente en Instagram.

Luego se supo que la joven viajó a Miami a cumplir con unos compromisos laborales y, de paso, celebró una mini despedida de soltera junto a algunas amigas muy cercanas con quien Barbie quiso compartir ese momento especial.

El trabajo que realizó la hija de Nazarena Vélez fue antes que se decretaran las restricciones de los últimos días de mayo y debido al silencio y falta de publicaciones de la joven en sus redes, Nazarena Vélez manifestó: “Acabo de ver una foto de Barbie, preciosa en la playa y digo ‘qué bueno que levante fotos’ porque ella es tan culposa”, comenzó diciendo la novia de Santiago Caamaño.

Luego agregó: “Viajó por trabajo pero se pudo quedar un par de días porque viajaron también unas amigas para festejarle la despedida de soltera, para apachucharla, para abrazarla… Tiene amigas allá también, viviendo en Estados Unidos y tiene aparte a mi hermana”, indicó Nazarena.

Finalmente contó el verdadero motivo de la ausencia de la joven en las redes: “Pero es tan culposa que no levantó ni una sola foto, no hizo una sola historia porque me dice ‘mamá, allá la están pasando tan mal, en la Argentina, que me parece una falta de respeto’. Pero está bien, eso está bien”, cerró.