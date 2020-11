Esta semana y en medio de una ola de contagios en los canales de televisión, Barbie Simons confirmó que había dado positivo al test de coronavirus.

Inmediatamente Ángel De Brito viralizó la información en Twitter y ante la noticia Yanina Latorre realizó algunos comentarios que no cayeron bien a la panelista de “Hay que Ver” (El Nueve).

La madre de Lola Latorre comentó al tuit de conductor del Cantando: “¿Ya te trató de mentiroso? ¿Contó la verdad? ¿De cómo se contagió?... Se le va cayendo la careta a esta mitómana. Pregúntenle quién vino, por qué lo escondió y cómo se contagió”, dijo sin filtro la rubia.

Barbie Simons tiene coronavirus

Enterada de estas acusaciones en la red del pajarito Barbie salió a negar que se haya contagiado de su novio Maximiliano Klevelich quien vive en Estados Unidos y dijo en el portal Primicias Ya: “Son toda difamaciones e inventos. Mi novio está acá hace más de un mes. Hizo su cuarentena, su hisopado antes de viajar, que no se lo piden pero se lo hizo porque es de riesgo”.

Molesta por la difamación y las mentiras Simons confirmó que irá a la Justicia por los dichos de la “angelita”: “Va directo a querella penal, ya estoy harta de las mentiras y especulaciones de esta mujer”.

Luego Barbie se refirió a su estado de salud y el de su novio: “Maxi estuvo 2 o 3 días internado en el Finocchietto porque es de riego y levantó fiebre y estaba un poco bajo de oxígeno. Pero continúa el aislamiento en casa, ya estamos mejor. No tengo por qué contarlo en las redes, sus hijos me siguen y no queremos asustarlos. A mi abuelo hace 10 meses que no lo veo, pero no le conté para no asustarlo tampoco. No tengo por qué esconder a nadie, mi novio cumplió con todo es extranjero”, finalizó.