Baclini disparó contra Cinthia Fernández y habló de su cuerpo: “Está explotada…”

A poco de debutar como participante del Cantando 2020 junto a Charlotte Canigia, Martín Baclini estuvo como invitado a La Previa del Cantando y entre otras cosas Lizardo Ponce y Lourdes Sánchez quisieron hablar de su ex, Cinthia Fernández, quien también participará del certamen. Como siempre el empresario no tuvo más que elogios para con su ex pareja, según Paparazzi.

Baclini siempre afirmó que no le hubiese gustado cruzarse de imprevisto con Cinthia en un programa de televisión y que hubiese preferido hacerlo en otro contexto. Los conductores de la previa recordaron el momento en el que se encontró con su ex en durante la sesión de fotos promocionales del Cantando y no se animó ni a mirarla a los ojos.

Sesión de fotos promocionales del Cantando gentileza

“Y obviamente está hermosa, está súper entrenada. Está explotada, conmigo no entrenaba tanto”, aseguró Baclini.

En el backstage, Baclini incitó a Martín Salwe a invitar a salir a su ex, y Lourdes Sánchez recordó que Cinthia siempre dijo que él es muy celoso. “Cinthia me jode conque soy muy protector y es verdad. Y obviamente está hermosa, está súper entrenada. Está explotada, conmigo no entrenaba tanto”, acotó el empresario, que nunca pierde oportunidad para elogiar a su ex pareja.

“La rompe Cinthia, siempre. En lo que haga la va a romper (…)Es la gran diferencia entre una artista profesional y un chico amateur que se guía por los sentimientos que le salen. Cinthia es enorme”, finalizó el ex de la modelo.