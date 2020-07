¡Ataque y contraataque! Mariana Brey defenestró a Pampita luego del polémico tuit de la modelo sobre su hijo

La guerra entre Pampita y Mariana Brey sumó un nuevo capítulo. La historia comenzó después de que la periodista dijera que la relación entre la modelo y Pico Mónaco había quedado “lastimada” luego de que se filtraron unos audios en los que el ex tenista maltrataba a una empleada doméstica (acusada de haber robado una joya).

La panelista de LAM contó estos detalles durante una entrevista con Hay que ver. Mientras hacía estas declaraciones, la producción del programa recibió una comunicación de Pampita, quien llamó para defenderse.

“Esta mujer es una descarada... Otra vez le dan espacio a esta difamadora. Estoy repodrida de esta cizañera, mentirosa”, disparó Pampita.

Este jueves, luego de esta pelea mediática, Brey aprovechó su espacio en LAM para hacer un descargo en el que aseguró que “no iba a pedir disculpas por contar una información”.

En el mismo momento en el que la periodista decía estas palabras, Pampita sorprendió al compartir en su cuenta de Twitter una amenaza para la periodista que involucraba a Luca, su hijo. “No te metas conmigo que sé lo que le hiciste a su hijo”, disparó la ex jurado del Bailando junto a las imágenes de un viejo chat publicado por Brey.

Posteo Gentileza

Al ver leer esta fuerte amenaza de Pampita, la periodista no quiso quedarse atrás y respondió: “No sé a qué se refiere. Yo no tengo Twitter desde que me hackearon. Esto lo publiqué en Instagram, que después lo eliminé porque no me quiero defender desde el barro. Solo di una información. Si ella está enojada, que viva en su enojo”.

Con respecto al uso del niño como carta para pelear, Ángel de Brito le consultó a su compañera: “¿Por qué Pampita te amenaza con tu hijo, que es menor de edad?”

“¿Y qué sé yo? Que lo cuente ella. No sé, ¿qué le pude haber hecho? Es raro. Aparte ella que siempre dice que el límite son los hijos. Rarísimo. Yo no me meto en general con la familia de nadie”, cerró la periodista.