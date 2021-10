Atacaron e insultaron a Yanina Latorre en el Obelisco y ella amenazó con denunciarlos

Yanina Latorre denunció en Los Ángeles de la Mañana que la insultaron e intentaron golpearla en los alrededores del Obelisco cuando circulaba en su auto camino al canal. La panelista se mostró molesta con lo que le pasó y amenazó a quienes la atacaron.

La “angelita” explicó que tomó una calle lateral a la Avenida 9 de Julio porque vio que la principal estaba cortada por una manifestación, pero esa decisión le costó caro. Yanina se encontró con una situación incómoda cuando intentaba llegar a trabajar.

Según contó Latorre, agarró la otra calle y notó que el auto de adelante no avanzaba cuando el semáforo dio verde, porque una mujer se bajó y estaban discutiendo en el medio de la vía pública con el marido.

Ante esa situación, Latorre les sugirió que se hicieran a un costado para que los demás pudieran avanzar. “Le digo eso, se me para adelante y me dice: ‘ahora no me muevo’”, contó y explicó que ella solo optó por tocar bocina.

“No le contesté, no la insulté. Entendí que estaba psiquiátrica y empecé a tocar más fuerte la bocina, lo reconozco”, dijo.

“Ella me grita: ‘la calle es un quilombo, yo sé que estás nerviosa’. Yo no, la nerviosa era ella. Yo quería llegar al trabajo”, añadió Yanina y comentó que la mujer le empezó a pegar al capot del auto.

“Da la vuelta, me golpea al vidrio y me dice ‘bajate, bajate’. Yo seguía sentadita y seguía tocando bocina. El tipo cuando ve este cuadro de situación se baja y viene también a atacarme”, relató la panelista de LAM.

Yanina seguía sin decir nada y solo tocando bocina, cuando otra persona que ve la situación se acercó a defenderla. “Es tu mujer la que la está atacando a ella”.

La esposa de Diego Latorre explicó que no sabe si alguien la reconoció, por lo que en ningún momento se bajó del auto y además en ese momento estaba sin maquillaje.

Yanina Latorre en Los ángeles de la mañana

“Esquivé el auto, me subí a la vereda y lo pasé. Después lo seguí para filmarlo porque en el momento me asusté. Y me fui”.

Al finalizar, Yanina contó que con la foto de la patente consiguió todos los datos de las personas que la atacaron y que está pensando en denunciarlos por el mal momento que pasó.

“Los voy a escrachar hasta que me muera”, dijo mientras en el programa mostraban el video que había grabado el día anterior con su celular.