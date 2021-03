Así luce hoy Erika Mitdank, la modelo que fue novia de Ricardo Fort

Erika Mitdank cumplirá 31 años en junio aunque su salto a la fama fue hace varios atrás, cuando estuvo de novia con Ricardo Fort y participó, en 2011, del “ Bailando ”. Ella hoy está alejada de los medios porque, según reveló en una entrevista, “no la pasaba bien. Tenés que ser muy frío y como no soy una chica fría y me afectaba todo lo que me decían, me corrí”.

La rubia sufrió ataques de pánico por la exposición y una vez afuera de ese mundo, vio “todo diferente” aunque no se arrepiente de nada. “En la época en la que estuve en el Bailando era chica, no tenía idea de lo que hacía, estaba deslumbrada por los flashes y las cámaras, y si bien fue divertido en cierta parte, y me ayudó en lo económico, no fue así en lo humano”, sostuvo quien hoy levanta la temperatura en redes sociales.

Internet