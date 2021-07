Así fue la reacción de Lautaro Martínez al enterarse que iba a ser papá junto a su novia mendocina

Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo hoy están en todos los portales por un susto que vivieron el fin de semana con su hija Nina y que, por suerte, hoy lo pueden contar desde su casa, los tres juntos, como un accidente doméstico que ya pasó.

Al parecer, la pequeña de cinco meses sufrió un golpe mientras la estaban cambiando por lo que los papás la llevaron al Hospital Notti, quedó en observación y este lunes recibió el alta. Así lo anunciaron en sus redes sociales el jugador de la Selección Argentina que acaba de salir campeón de la Copa América y la modelo mendocina que se había instalado con sus padres en su provincia natal.

El amor de un padres por su primer hijo es único y la aventura comienza al momento de ver un test de embarazo positivo o una ecografía. Las reacciones de los primerizos en esas situaciones son de las más diversas y en esta ocasión conoceremos la de Martínez.

En agosto del 2020 la pareja anunció en Instagram la llegada de la cigüeña con una postal de la ecografía y con ellos dos besándose, además de su mascota como testigo del momento. Todo fue felicidad pero, según confió Agustina, los nervios los invadieron a ambos.

Fue en Instagram que la mendocina jugó con sus seguidores a responder sus preguntas y entre las tantas que enfrentó, develó la reacción del delantero de Inter al enterarse de su hija en camino. “Entró a casa y me vio llorando. Después de consolarme se quedó así en el sillón por dos días creo. No fue muy romántico”, escribió sobre una fotografía viral de un niño cruzado de brazos, con la que quiso graficar dicho momento.

Y sobre cómo lo tomó ella, también habló y utilizó otra postal con el mismo niño para ilustrar la situación. “En el primer momento lloraba y después estuvimos así por una semana. Ahora felices”.

Como Gandolfo mismo lo dijo, el embarazo no estaba en sus planes: “No era la idea. Pero no es mentira cuando te dicen que no existe nada más lindo en el mundo. Ahora estamos así”.

Nina llegó al mundo en Italia, a comienzos de febrero del 2021 y cada vez que su mamá puede, vienen a disfrutar de la familia y amistades mendocinas. En las redes de la influencer hay un montón de postales en la provincia y de momentos felices con los suyos.

Agustina y Lautaro son muy felices y siempre se apoyan en sus proyectos desde que se conocieron en 2018, en Milán, gracias a la presentación que organizó Wanda Nara.