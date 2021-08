Así es la vida de Eliana Guercio lejos de los medios

Cuando en 2008 se casó con Sergio “Chiquito” Romero, Eliana Guercio sabía que su vida iba a cambiar por completo. No solo porque había conocido a su gran amor, sino porque a raíz de la carrera futbolística del arquero de la Selección Argentina, tuvo que dejar su país e instalarse en Europa.

Primero vivió en los Países Bajos, luego en Italia, Mónaco y Reino Unido. Atrás quedaron las producciones de fotos subidas de tono, el teatro de revista, las peleas mediáticas y sus participaciones en certámenes populares como Bailando por un sueño. Eliana había decidido acompañar a su marido y lo hizo con total entrega, con el objetivo de formar la familia de sus sueños.

En estos más de diez años de relación, la exvedette y el deportista misionero se convirtieron en padres de Jazmín (11), Chloè (8)y Meghan Ivy (3). Y como ambos suelen manejarse con un bajo perfil en los medios y en las redes sociales, llevan un estilo de vida muy tranquilo, pero cargado de lujos.

Actualmente, la familia completa está instalada en la Argentina, ya que “Chiquito” terminó su contrato con el Manchester United y aún no tiene club. Eso sí: no para de entrenar y sube los momentos más destacados de su preparación en sus redes sociales para mostrar que a los 34 años tiene ganas de seguir jugando.

Por su parte, Eliana dedica su tiempo completo a sus nenas y en sus redes suele mostrar parte de su día a día: desde la ropa con la que las viste, hasta los juegos que comparten. Y también disfruta de malcriarlas con las delicias que prepara en la cocina, aunque Romero le hace competencia en la parrilla, ya que tiene fama de buen asador.

Eso sí, Eliana no abandonó por completo las polémicas, ya que suele romper el silencio mediático cuando considera necesario salir a defender a su marido de las críticas de los periodistas deportivos. Porque como dice el dicho: “El zorro pierde el pelo pero no lo las mañas”. Y aunque hace tiempo dejó su carrera mediática, Guercio es justiciera por naturaleza y no teme confrontar.