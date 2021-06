Así es la casa de 2 millones de dólares que Maxi López y Wanda Nara compartieron en el pasado

A Wanda Nara y Maxi López los une algo más que los hijos que tienen juntos, porque a pesar de que ya han sido varios años, continúa el reclamo de la modelo por la cuota alimentaria. Pero ahora se le suma otra nueva disputa, que va referida a la casa que compartieron cuando estaban casados, una enorme y lujosa mansión que se ubica en el Barrio Cerrado Santa Bárbara.

En Los Ángeles en la Mañana mostraron las fotos, además de adelantar algo de las internas de porqué todavía no logra ser vendida tras ya casi 8 años de su escandalosa separación.

“Maxi quería vender la casa. Le pagaba lo que le debía, los 800 mil o 600 mil euros que le debía a Wanda, y el vuelto, lo que sobraba se lo quedaba”, explicó Ángel De Brito sobre el trato que todavía no se cierra entre los padres de Valentino (12), Constantino (10) y Benedicto (9).

El terreno en total tiene 1800 m², la casa ocupa 800m². Tiene siete ambientes y dos cocheras, según explicó el conductor: “Se desarrolla en tres plantas, una de ellas semienterrada que contiene el área de huéspedes y el home theater”.

Por lo que pudo contar la propiedad tiene 11 años de antigüedad, siete ambientes, cinco baños, cinco dormitorios y un toilette.

Las fotos:

La repuesta de Maxi López tras los rumores del enojo de sus hijos

“Feliz día del padre a todos los padres del mundo. Aunque no me dejes verlos hace diez meses y te empeñes en cortar lazos, yo siempre voy a estar ahí para ellos. Es algo que no vas a poder entender nunca”, decía el mensaje del futbolista en las redes por el Día del Padre.

Pero tras el posteo, Ana Rosenfeld, la abogada de Wanda Nara, reveló que la empresaria llevará a su ex a la Justicia por su posteo. Luego dijo a LAM que los tres niños estaban muy enojados con su padre.

Aunque el futbolista no se ha pronunciado, recientemente subió tres fotos donde puso fotos de sus hijos y al lado una de él, mostrando los parecidos. Parece que esa es su forma de contestar.

