Así es el imponente campo que Gabriel Batistuta tiene en Santa Fe

Las propiedades de los famosos es lo que más llama la atención y es que al verlas por dentro hace que sus fanáticos se sientan un poquito más familiarizados con ellos y hasta más cerca. Gabriel Batistuta es uno de los ídolos de casi todo el país y ahora le tocó el turno de abrir las puertas de su campo de Santa Fe.

El exfutbolista de la Selección Nacional se instaló en su pueblo natal, Reconquista, y pasa sus días fuera del fútbol y las cámaras. Es un amante de la vida campestre y así es como pasa sus días, además de compartir con su familia momentos únicos lejos de las canchas.

El Bati es propietario de varios campos, de hecho, hace unos años atrás se decía que tenía unas 20.000 hectáreas donde criaba a 10.000 cabezas de ganado. Hectáreas que se multiplicaron y hoy, el deportista posee 126 mil, donde cría un montón de animales que, en oportunidades, los muestra en las redes sociales.

Gabriel no suele utilizar sus redes sociales pero en muchas oportunidades ha dejado espiar el interior de la propiedad, el cual tiene un estilo antiguo y mucha madera como elemento principal de decoración. La oficina es su habitación preferida ya que allí le dedica tiempo a sus negocios; tiene su cómodo sillón, computadora, libros y una guitarra criolla.

En el exterior de la propiedad, Batistuta adora estar en la parrilla, donde ha posado en varias oportunidades. Según sus allegados, es un gran asador y cada vez que recibe gente, la agasaja con un menú bien criollo y al fuego.

No se queda solo en las carnes rojas sino también en aves y peces: “Puedo hacer dorado, corvina, boga, sábalo. Al surubí no me animo porque no tiene escamas. Mi preferido es el dorado. Sal y pimienta y a casa. Si estuviera solo, cocinaría eso”, confesó en una entrevista.