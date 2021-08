Así es ahora la vida de “Paolo El Rockero” luego de estar internado en un neuropsiquiátrico

En la década de los ‘80 Jorge Montejo, más conocido por su personaje de “Paolo el Rockero”, encantó a la audiencia de las películas nacionales con temas livianos, música y mujeres propias de la época de la dictadura.

Luego de varios éxitos y hasta de ser reconocido como revelación entre los artistas, el actor fue internado por su adicción a las drogas y hasta vivió en un neuropsiquiátrico.

Hoy, a los 63 años y recuperado sigue montando el personaje que lo hizo popular con el solo fin de divertir a la gente.

Entrevistado por Juan Etchegoyen para Mitre Live, Jorge habló de su vida actual y cómo le afectó a pandemia por el coronavirus tanto en su trabajo como en su vida personal.

“Mi situación económica es estable, pero estoy con ganas de volver a hacer shows y hay unos ahorros que fui haciendo a lo largo de mis películas y mi carrera. Por otro lado, en cuanto se libere un poco el tema de que se puedan hacer shows, ahí voy a empezar con todo”, dijo el actor ansioso por volver a trabajar.

En medio del aislamiento, si bien Jorge pensó en realizar un show por streaming, finalmente decidió que no por recomendación de su hijo, que además es su representante: “Él me dijo que para que salga bien no es una tarea fácil”.

Pero eso no quitó que “Paolo” se mantenga muy activo en sus redes sociales como lo viene haciendo hace tiempo. Tiene casi 50.000 seguidores y suele contestar los mensajes que recibe: “Siempre estoy al tanto de lo que dicen de mí”, comentó.

Una de sus actividades preferidas es ver viejos videos suyos junto a famosos cómicos con los que trabajó como Emilio Disi y Berugo Carámbula, entre otros.

“Cuando yo termino los shows lo hago con la imitación del Indio Solari con ‘Jijiji’ y la gente queda impactada. Ahí me saco la peluca y les digo ‘la verdad si les saqué una sonrisa me puedo ir satisfecho’. Al público le gusta mucho la reflexión, los aplausos son lo más lindo que puede tener un artista”, dijo emocionado.

A la espera de su segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus, Jorge recomendó cuidarse como hasta ahora: “El COVID-19 es bravo y se llevó mucha gente, por eso hay que ser cautos”.

Paolo El Rockero tuvo su debut en Badía & Cía, conducido por Juan Alberto Badía. A partir de ese momento y gracias a la popularidad que ganó entre el público se sumó a los elencos de Feliz Domingo, De Carne Somos, Siempre Sábado, VideoMatch y Peligro sin codificar, entre otros. En cine actuó en Los bañeros más locos del mundo; Extermineitors IV: Como hermanos gemelos; Los matamonstruos en la mansión del terror y Bañeros 5: Lentos y Cargosos.