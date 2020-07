Así celebraron los famosos el Día del Amigo: juntadas, recuerdos y mensajes muy especiales

En el Día del Amigo muchas figuras del espectáculos, el periodismo y la televisión hablaron de las personas a las que le confían todo.

Susana Giménez y Teté Coustarot

La amistad entre estas dos mujeres es definida por Teté quien dijo: “Susana es una amiga de toda la vida. Nos conocimos en la década del 70 y por suerte hemos transcurrido toda una cantidad de años siempre juntas, siempre riéndonos. Si tengo que definir algo de mi vida con ella es siempre la risa y la posibilidad de disfrutar de todo y valorarlo todo. Susana es importantísima para mí porque son las relaciones que perduran con el tiempo y que son para siempre. El Día del Amigo me encanta nombrarla y contar lo buena y lo maravillosa que es”, relató la ex modelo.

Zaira Nara y Paula Cháves

“Nos conocimos trabajando hace varios años pero nos hicimos muy muy muy amigas estando en el Bailando juntas, allá por 2012. Estábamos las dos participando y en ese momento yo conducía La cocina del show y Pau era la invitada fija de todos los sábados porque venía y el rating explotaba por las nubes. En ese momento, Pedro era productor de piso, el que estaba con el handy y los auriculares siempre en el piso de mi programa. Ahí empezamos a hacerle gancho a Pau con Pedro porque Pau recién se acababa de separar y estaba sola. Con toda esa novela que terminó siendo amor, nos hicimos amigas al punto de que nos convertimos en mejores amigas y hoy soy la madrina de Filipa. Vivimos a cuatro cuadras y nos acompañamos en los momentos más importantes de nuestras vidas: el casamiento de ella, el nacimiento de sus hijos y de los míos, todos los momentos. Fue muy loco porque nos conocimos gracias al Bailando y hoy compartimos la vida”, contó la hermana de Wanda.

Andrea Taboada y Angel De Brito

Muchos se sorprendieron con esta amistad y fue Taboada quien contó cómo es su amigo: “Con Ángel nos conocimos trabajando, en 2008, en Bien de verano. Nos juntaron a Mariana Brey, a Ángel y a mí para probar con un programa de verano en Magazine. A él ya lo conocía porque me lo cruzaba en Radio Del Plata pero no era más que un hola y chau. Después empezamos a trabajar juntos y pegamos onda laboralmente los tres. Duró 12 años ese ciclo y en esos años fuimos conociéndonos. Además del trabajo, compartimos cenas, comidas, meriendas, charlas, más charlas, pareceres y se convirtió en un gran amigo. Es un ser muy especial para mí, es muy generoso y ha estado en todos los momentos. Me carga porque me dice que no se va a poder deshacer de mí, já. ¡Entre nosotros es todo amor y es mi querido amigo Ángel! Solo tengo palabras de agradecimiento para con él, en lo personal y lo profesional. Trabajar con él es un placer y también compartir una rica cena, con nuestras diferencias y nuestros errores. Tenemos una conexión muy especial y lo quiero mucho”.

Lizy Tagliani y La Floppy

La conductora de “El Precio Justo” se refirió a su amiga inseparable La Floppy quien está con ella en todo momento: “Con Lizy nos conocimos hace siete años por medio de Juanjo, un amigo que tenemos en común y que es dueño de un boliche de Adrogué, La Colorada. En una noche aniversario del boliche, coincidimos y fue tremendo: yo había ido vestido de rojo con lentejuelas, una galera enorme y todo maquillado. Juanjo nos presentó e imagínate las cosas que me dijo Lizy: ¡me trató desde matafuego hasta Papá Noel! Muy a su estilo, se mató de risa conmigo. Desde entonces no nos separamos y somos familia. Para mí, Lizy es mi hermana y es la amiga que todo el mundo quiere tener. Es mi otra mitad y la quiero con todo mi corazón”, dijo emocionada.

Rocío Marengo con su hermana Sol y con Mica Viciconte y Silvina Luna

Roció Marengo no pudo elegir una sola persona y optó por tres mujeres muy especiales en su vida. La novia de Eduardo Fort comentó: “Mi hermana Sol es mi mejor amiga, mi mayor confidente, mi otra mitad. Soy capaz de hacerme tres horas en auto para llegar a su casa, tomar un mate en tres minutos y volver a mi casa. Estamos siempre juntas, somos muy compañeras y recontra unidas, además de que tenemos amigas en común y todas nuestras salidas son juntas. Además, en el medio soy muy amiga de Silvina Luna y Mica Viciconte. La Luna es de esas amigas que quizás pasa mucho tiempo sin que nos veamos pero nos encontramos y es como si nos hubiéramos visto ayer. Con Sil tenemos algo muy lindo y es que empezamos a trabajar juntas y nuestras mamás se hicieron amigas por nosotras en una fiesta que compartimos. A partir de ahí siento una conexión muy especial con ella y estuve en una época muy importante de su vida, en esos momentos en los que solo está una amiga que te quiere de verdad. Y Mica Viciconte es una amiga que conocí en La tribuna de Guido y nos hicimos inseparables: me divierto mucho con ella, es muy pilas, está en todos los planes a los que la invito, disfruta de todo y tiene mucha energía. Compartimos momentos familiares, ella es muy del día, es súper sana Mica y me encanta haberme cruzado con ella”, dijo la rubia.

Marcela Tauro y Marcelo Polino

La ex integrante de Intrusos habló de su mejor amigo y dijo: “Con Poli me hice amiga en Manantiales, en Mar del Plata, en el año 91. Los dos hacíamos temporada: yo para Gente y él para Radio Mitre. Nos hicimos amigos en el ascensor por tantas mudanzas que teníamos y un día Lucho Avilés necesitaba un hombre porque se iba Jorge Rial y le pregunté a Marce si quería ir a probarse. Fue y quedó. Ahí nos hicimos más amigos porque compartíamos todo, empezamos a salir y compartir momentos más allá de lo profesional y ahora somos familia”, contó la panelista.

Mauro Szeta y Paulo Kablan

“Con Mauro nos conocimos hace 25 años trabajando: él escribía en Diario Popular y yo en El Día, de La Plata, que formaban parte de la misma empresa. Primero fuimos compañeros de trabajo, colegas, luego entramos en la televisión y en una época competíamos: él en TN y yo en C5N. Después pasamos a trabajar juntos, siempre fuimos muy buenos compañeros y con el tiempo nos hicimos amigos. Soy de Gualeguay, que es una ciudad entrerriana del interior y él es bien porteño, del centro de Buenos Aires pero tenemos muchas cosas en común. Incluso nuestras historias familiares son parecidas, los dos hijos de trabajadores del comercio y nuestras vivencias son similares. Mauro tiene todas las cualidades de un gran tipo, es generoso, buen compañero y siempre está. Es atento, siempre está para darte una mano cuando lo necesitás y conocemos mucho a nuestras familias. Compartimos momentos, nuestras mujeres se hicieron amigas y así vamos pasando los años juntos”, dijo Paulo sobre Szeta.

Silvina Escudero con Vanina, Flora, Yami, Caro, Gurfa y Tuni

Silvina Escudero no pudo elegir a una solo persona para hablar el día del amigo: “Además de ser mi hermana, Vani es mi mayor confidente y una de mis personas favoritas en el mundo. Con Flora somos amigas desde el colegio, desde primer grado. Caro y Gurfa también, íbamos al mismo curso en la primaria. Tuni es mi gran amiga de la facultad y con Yami es mi amiga de la vida, de hace varios años ya. Son incondicionales conmigo y yo con ellas. Me llaman a la 1 o a las 2 de la mañana y saben que voy a estar, como sé que ellas también conmigo. Mi amor hacia las personas que amo es infinito e incalculable. Lo más importante de nuestra amistad es que sé que no me juzgan y les puedo decir lo que pienso y siento sin que me juzguen. Al contrario: siempre vamos a tratar de darnos ánimo para salir adelante. Esta cuarentena es un momento especial porque Flora, que vive en España, está embarazada de tres meses. Hace tres años se fue a vivir a España y aunque me partió el corazón a la mitad, la distancia no afectó en lo más mínimo nuestro vínculo. Mis amigas son mi familia y puedo pasarme una hora hablando de ellas porque son hermanas que elegí”.

Cora Debarbieri y Pía Shaw

Debarbieri habló de la relación con la periodista de América: “Más que una amiga, es una hermana. La nuestra es una amistad súper sana, en la que nos acompañamos y somos muy unidas. Nos conocimos de grandes pero es como si hubiéramos sido amigas desde el jardín de infantes. Pía es de fierro y está siempre, tanto en las buenas como en las malas. En nuestra amistad no hay horarios y estamos todo el tiempo conectadas. Nos conocimos un verano cubriendo la temporada en Villa Carlos Paz: ella vivía con Natalia Fassi pero se vino al hotel a quedarse conmigo y no nos separamos nunca más”, reveló Cora.

Guido Záffora y Fernando Dente

“Con Fer nos conocimos hace 13 años y coincidimos en un montón de cosas. Somos muy parecidos, aunque yo soy más extrovertido y él es un poco más reservado. Tenemos muchos puntos en común y una conexión muy especial y mucho amor. Nos ponemos muy contentos cuando al otro le va bien, nos apoyamos, nos divertimos mucho juntos. Somos amigos porque conectamos desde un lugar muy genuino. Nos conocimos porque yo hacía un programa de radio, él estaba protagonizando High School Musical y ahí pegamos onda. Él le grabó un video de 15 a mi hermana, nos hicimos muy amigos, compartimos nuestro grupo de amigos y nunca más nos separamos”, contó Guido sobre su vínculo con Dente.

Sofía Macaggi y Nico Peralta

“Conocí a Nico allá por 2013, en un viaje a San Luis al que fui a grabar unos especiales para Telefe y él había ido a cubrir los carnavales para Pronto. En ese viaje hicimos una nota y nos caímos bien, pero pasó el tiempo y nos volvimos a encontrar en América. Él ya estaba en el panel de Infama, yo me incorporé al equipo y nuestra amistad empezó a crecer cada tarde trabajando juntos en la tele. A partir de ahí, forjamos una amistad hermosa, en la que además de divertirnos y compartir muchos momentos lindos, también estamos para apoyarnos y aconsejarnos mutuamente. Nico es una persona hermosa por donde la mires, generosa y con unos valores únicos”.