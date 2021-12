Aseguran que Ulises Bueno y “El Potro” Rodrigo no serían hermanos de sangre

El pasado viernes Silvia Pacheco, la abuela de Ramiro Bueno y madre de Patricia Pacheco, fue invitada al programa “A la tarde”, conducido por Karina Mazzocco, para dar su versión sobre las disputas en el tema de la herencia entre su familia y la de Rodrigo. Entre tantos temas de lo que habló sorprendió al asegurar que Ulises y Flavio Bueno no son hermanos de sangre de Rodrigo.

“Flavio y Ulises no son Bueno de apellido. Ellos tuvieron la generosidad de tener un hombre de bien, Pichin Bueno, que les dio el apellido. Punto, hasta ahí llego. No sé si son adoptivos o no, pero no son Bueno”, aseguró Silvia quien además agregó: “Hagan estudios genéticos, y se van a dar cuenta de que no miento”.

Estas afirmaciones impacto a conductora y panelistas quienes preguntaron incisivamente ante tales declaraciones: “No sé si son adoptivos o no son adoptivos, pero no son Bueno”, continuó Pacheco. “La historia verdadera que la diga la familia, no sé si son adoptados o son de otro padre”. Además sostuvo que le “consta que es así”.

Estas declaraciones se dieron luego de que su hija, Patricia Pacheco, la ex mujer del artista, habló después de muchos años en público y disparó contra la madre y hermanos de Rodrigo por no reconocer y maltratar a Ramiro Bueno, el pequeño que tenía tres años cuando su papá falleció.

Luego aseguró que no le pasan el dinero que le corresponde por herencia y que le “duele” por la memoria del cantante: “Ellos te pueden defenestrar en la tele y siguen juntándola en pala, mientras que uno cuenta cereales”, compartió Patricia y sumó: “Estoy cansada de callarme todo esto. La plata que tenía Rodrigo en el banco se la llevó el hermano Flavio, equivale a siete departamentos en la zona de Chacarita”.