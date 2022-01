Aseguran que Marlene, la esposa de Ricardo Montaner, le declaró la guerra a Stefi Roitman

Al parecer, no fue todo color de rosas en el casamiento de Stefi Roitman y Ricky Montaner. Es que allegados aseguran que la relación entre la actriz argentina y su suegra, Marlene Salome, no es la mejor y hay rispideces entre ellas. Esto quedó en evidencia con el look que eligió para la boda de su hijo.

En redes y en los programas de televisión no faltó el comentario sobre lo que usó la esposa de Ricardo Montaner para la boda. Marlene usó una camisa de color blanco, lo que aseguran fue una declaración de guerra a su nuera, ya que todos saben que en los casamientos la novia es la única que usa blanco.

En Emparejados (América TV) no faltó el comentario sobre la ropa de la suegra de la actriz argentina. “Más allá del casamiento, a mí me cuentan que en la relación de Stefi Roitman y Marlene hay tensión”, contó el periodista Juan Echegoyen.

Marlene junto a Ricky en la foto familiar.

Y no faltó el comentario sobre la polémica que se desató por el vestido blanco de la esposa de Ricardo Montaner. “Esa mujer, la suegra, usó blanco en su casamiento. Adhiero a su moción”, señaló Débora D’Amato.

Según Etchegoyen, Stefi habría lanzado una llamativa frase en pleno casamiento contra su suegra: “Es más, alguien me contaba y lo pongo en potencial, pero alguien me decía que en un momento de la fiesta Stefi Roitman dijo ‘hasta acá también me tengo que bancar este tipo de cosas, hasta en mi boda’”, aseveró el panelista.

“Es tremendo que vaya de vestido blanco a la boda de su hijo. Uno cuando se casa, se casa con la familia”, afirmó D’Amato.

Cinthia Fernández lapidaria con Marlene, la esposa de Montaner

“¿No les hizo ruido que la nueva suegra de Stefi Roitman estuviera de blanco como la novia?”, disparó Carlos Monti en Nosotros a la Mañana (Eltrece) y Cinthia Fernández no pudo evitar comentar: “Inauguró el título de suegra”.

“Igual estamos en el 2022 y es como un poco vintage, pero creo que esas tradiciones uno las tiene que respetar”, opinó la panelista. Y aseguró que corroboró si Marlene usó blanco en el casamiento de Evaluna y no fue así. Incluso, para el de Mau Montaner se vistió de amarillo.