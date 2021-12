Aseguran que María Becerra y Rusher King habrían protagonizado una pelea a los gritos en plena calle

Este sábado María Becerra publicó escandalosos tuits contra Tomás Tobar, mejor conocido como Rusher king. A pesar de que la cantante eliminó los mensajes, los fans no hicieron más que multiplicar las capturas en sus propias cuentas y se mostraron preocupados por la confusa situación.

Luego de unas horas de reflexión, la cantante volvió a usar las redes y pidió disculpas por su reacción y aclaró que “todo lo que haya que resolver lo resolveremos en privado. Les agradezco su preocupación”.

María Becerra anunció su separación de Rusherking. (Twitter)

Tras este inminente final de la relación, se conocieron nuevos detalles del polémico conflicto entre estos dos referentes de la música urbana que no dejaron indiferente a nadie, y al parecen ambos habrían protagonizado una escandalosa discusión en la vía pública, luego de que María descubriera que Tomás habría mantenido diálogos subidos de tonos y hasta un encuentro con la modelo Agus Kogan.

“María Becerra le habría encontrado mensajes en el celular a Rusherking y el sábado a las 10 de la mañana hubo gritos y discusión en la calle en el barrio de Núñez”, señaló Estefanía Berardi en Mañanísima.

“Era el departamento de él, es una zona muy tranquila. Entonces los vecinos salieron a ver qué pasaba y se encontraron con una chica que se quería ir y él trataba de retenerla”, continuó la panelista relatando estos escabrosos hechos.

“Pero Becerra le decía ‘dejame ir, déjame, me quiero ir, te leí todos los mensajes’. Hablé con una vecina que no fue la única que se asomó y ellos después se fueron para la esquina porque sabían que los estaban viendo”, Finalizó Berardi.

Por su parte, Agus Kogan, quien fue señalada como la culpable de lo sucedido realizó su descargo en las redes: “Dios mío, no es así. Él me habló y yo le conté a Mari. A lo que me entero que posta no están juntos. Pero igual me agradeció porque le sirvió para saber cómo era él”, publicó.