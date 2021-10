Aseguran que Gisela Dulko también habría engañado a Fernando Gago y revelaron el nombre del misterioso hombre

La semana pasada se dio a conocer que tras 12 años juntos y tres hijos en común, Gisela Dulko y Fernando Gago se habrían separado en medio de un escándalo. Fue Cinthia Fernández la encargada de dar a conocer esta información en “Los Ángeles de la Mañana”, y quien agregó que el ex futbolista ya convive con Verónica Laffite, la tercera en discordia, y con la que ya blanqueó su relación.

La panelista sorprendió a todos al revelar las terribles condiciones en las que Dulko encontró a su expareja y su examiga juntos: “Ella los habría encontrado en su propia casa, en su propia cama, y lo peor es que la otra sería una amiga suya”.

“Hasta ayer pensábamos que Fernando Gago habría tenido una amante y que ese habría sido el motivo de la separación de Gisela Dulko. Pero Verónica ya no es más amante, es la actual mujer de Gago”, sostuvo además la influencer.

Esta vez Cinthia no se quedó atrás y continuó aportando más información sobre todo lo que gira en torno al escándalo con la expareja y reveló un nuevo dato sobre la ex tenista: “La casa de Nordelta que habitaban los dos está vacía: Gisela se mudo a San Isidro y consiguió un colegio para su hijos allí. También me llegó la información de alguien cercano a Verónica, la amante de Gago, que Gisela en un momento en el que el matrimonio estaba mal le habría sido infiel a él con un chico llamado Agustín”, expresó Fernández en LAM.

Recordemos que la tercera en discordia, según la información de Cinthia, se llama Verónica y tiene una escuela de danza en Nordelta, y en palabras de la panelista, la mujer ya no sería la amante del exfutbolista sino su actual pareja, algo que sin duda molestó a otras panelistas del ciclo conducido por Ángel De Brito: “¡No lo puedo creer! Estoy sorprendida”, reaccionó Yanina Latorre, y Maite Peñoñori acotó, picante: “Ah, ¡es un atrevido!”.