Arde la guerra interna de los finalistas de “Bake Off”: el audio de Agustina y la indirecta de Damián contra Samanta

A menos de una semana de la final de “Bake Off Argentina, el Gran Pastelero”, la interna entre los participantes está que arde. Es que aunque el programa fue grabado hace casi un año, en los últimos días estalló un escándalo acerca de la violación del reglamento por parte de Samanta Casais, lo cual generó un gran malestar entre sus compañeros, justamente Agustina Guz y Damián Pier, quienes se enfrentarán a la “empleada administrativa” en la gran final.

Los rumores de fraude en el concurso gastronómico de Telefe comenzaron hace una semana, cuando salieron a la luz las pruebas de que “Sami” había trabajado como pastelera profesional en un reconocido café de Buenos Aires y ya había estado en la televisión preparando recetas dulces. Que todos los concursantes tenía algo de conocimiento en la materia es algo obvio, pero uno de los requisitos excluyentes de las reglas era justamente no haber ejercido de manera profesional la actividad ni contar con estudios certificados.

En las redes del local mostraban a Samanta con sus tortas.

En los últimos días, se filtró un audio que pertenecería Agustina, en el que se refuerzan las versiones de un arreglo del concurso por parte del canal de las pelotas para que sea Casais la ganadora del certamen.

“Está todo como muy revolucionado porque vos pensá que todo lo que salió de Sami hace que todo el programa parezca una mentira, y yo lo viví. Yo sé que no fue una mentira y todo lo que hicimos para estar ahí”, se escucha en la grabación que pertenecería a la sommelier y que fue publicada en Twitter.

“El tema es que ayer ella nos hizo una videollamada a mí y a Damián, porque hacemos todo juntos. Nos hizo la videollamada diciéndonos que ella en Café San Juan solo sacaba las entradas, llorando, diciendo que no era pastelera, haciéndose la no sé qué, y yo ‘pobre, la está pasando re mal’. Damián estaba atacándola y yo le decía que no haga leña del árbol caído. Y a la tarde me llega que tuvo su propia pastelería. Me llegan las fotos y el video en el que lo nombra, diciendo ‘vayan a comprar mis postres’. O sea, y yo digo, ¿puedo ser tan estúpida de defender de seguir defendiendo a alguien que es indefendible?”, continúa el mensaje de voz.

El supuesto enojo de Guz sería con el canal, por una campaña sucia en su contra: “En el medio, los que caen son los de la producción, los de Turner que la seleccionan. Y se quieren salvar todos. Entonces, ‘todos eran profesionales, arruinemos a todo el mundo, para que no caiga ella sola’. En el medio a mí me saltaron a bardear con que supuestamente era profesional, con un CV que armaron. Yo hice un curso en 2010 y lo dije que tiene un título no oficial. Me bardearon en Twitter y lo contesté, ahora está todo el mundo bancándome. Es como ‘revoleamos mie... para todo el mundo’ por un quilombo de canales”, acusa.

“Se están metiendo con nosotros cuando no tenemos nada que ver. Y lo de Samanta, no sé si es bol..., cínica o si los de la producción se están haciendo los bolu... y lo sabían y no nos dijeron nada. Es competencia desleal, Damián está sacado”, cierra el primero de los mensajes filtrados.

En una segunda grabación, “la remisera”, como fue apodada en las redes, se refiere a las transmisiones en vivo que comenzó a hacer Lizardo Ponce a través de la cuenta de Instagram de Telefe. “Los están haciendo para levantarle la imagen a Samanta para que no la odien tanto”, dijo sobre los vivos que se hacen cuando termina la emisión del programa. Según acusó, a ellos “desde Telefe no nos dan bola, nos ignoran”.

Pero eso no fue lo único. Damián, el otro finalista de “Bake Off” también aportó lo suyo a través de las redes. En la red social del pajarito, el rosarino escribió: “Emo Sido enga niado”, en referencia al popular meme.

Aunque no había dado nombres ni mayores referencias a qué se refería, su mensaje llegó justo cuando el supuesto engaño de Casais estaba en boca de todos. Ante las especulaciones y el revuelo que causó su tweet, Pier decidió aclarar a qué se refería: “Dijeron que iba a llover y no llovió, por eso”, explicó, aunque muy pocos creyeron en eso.

Lo cierto es que Agustina, Damián y Samanta estarán el próximo domingo en la gran definición del concurso. Si el spoiler se cumple, como viene pasando hasta ahora, todo indicaría que la chica de los pañuelos es quien se va a quedar con el título de la “mejor pastelera amateur del país” y la suma de $600.000. En caso de que eso pase, más de uno le paderián al canal explicaciones ya que se faltaron a las bases del concurso.