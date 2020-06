¡Arde Bake Off! Se acerca la final y la mamá de Samanta salió a bancar a su hija en Instagram

En las últimas semanas, Bake Off Argentina, se convirtió en uno de los programas más polémicos de la Tv y mucho tiene que ver con una de sus participantes: Samanta Casais. Desde que se conoció su cuestionada inclusión en el programa, la joven finalista se mantuvo siempre en silencio, sin responder a ninguna de las numerosas acusaciones en su contra.

Además de saberse que tuvo experiencia profesional como pastelera, algo que está prohibido en el certamen liderado por Paula Chaves, también se conoció que estuvo imputada por “homicidio culposo” por un accidente de tránsito que luego le costó la vida a un hombre de 74 años. Además, su concuñado la acusó de “estafa”.

Sin embargo, a días de emitirse la gran final de Bake Off, que tiene a Samanta como una de las protagonistas junto a Damián Pier, desde su entorno salieron a mostrarle su apoyo.

La publicación de Susana Mendoza Gentileza

Su madre, Susana Mendoza, le dedicó unas emotivas palabras. “Mi vida hermosa, una genia, una luchadora! ¡Mi chefcita! Sos una ganadora de la vida”, publicó la mujer en su cuenta de Instagram, junto a una imagen de la participante en el reality. Sin dudas, una forma de apoyar a su hija en este difícil momento.

El domingo 5 de julio se verá la final del reality, que fue grabada a mediados de 2019. Ese día se conocerá qué decisión tomará con Samanta la producción, a cargo de Turner Latin America.

"En caso de verificarse cualquier irregularidad, la eventual decisión será comunicada en la emisión del capítulo final", indicaron las autoridades a través de un comunicado.

En la pasada emisión, se conoció cómo Samanta se definía antes de todas estas revelaciones públicas. “Mi nombre es Samanta y soy administrativa en una petrolera. Me levanto pensando en pastelería. Estoy todo el día pensando en pastelería y me voy a dormir pensando en pastelería. Estar en Bake Off significa todo. Estoy que no me lo puedo creer”, señaló la participante, palabras que fueron muy criticadas en las redes sociales.