Araceli González contó el complicado ambiente que ha dejado el coronavirus en su familia

“Después de casi 12 días vuelvo a aparecer acá en las redes. La verdad, la pasé muy mal. Es un virus que no se lo deseo a nadie y los que lo tuvieron saben perfectamente lo que se siente”, comenzaba contando Araceli Gonzalez sobre su experiencia transitando el coronavirus.

La actriz se contagio a causa de un contacto estrecho con un familiar y debió aislarse de forma inmediata. Por su parte, Fabián Mazzei no resultó contagiado , pero ahora debe apoyar a su pareja por un difícil panorama familiar que se esta dando a causa de los contagios que hay dentro de la familia de la actriz. La misma Araceli se tomó el tiempo de contar todo a sus seguidores a través de unas historias en su cuenta de Instagram.

Araceli junto a Fabián Mazzei.

“Hoy estamos con un panorama bastante difícil dentro de mi familia. Tenemos a mi tío internado -que es como mi papá- y se encuentra inducido a coma”, comenzó relatando la invitada de MasterChef Celebrity 2 de forma muy sentida sobre la condición de un allegado. Pero quien también estás sufriendo fuertes efectos del coronavirus es su sobrino Vitto.

“No hay que subestimar que a los niños no les pega como a nosotros. Mi sobrinito está con mucha fiebre hace 8 días y se encuentra internado con su mamá, que terminó de cumplir su cuarentena junto a su hijo dentro de la clínica”, relataba en sus videos.

Recuerdo de una experiencia internada

Parte de los videos que subió.

A pesar de que en el pasado la actriz ha sufrido una complicada internación por una enfermedad en la sangre hace dos años, explica que el contagio fue de las peores cosas que le han pasado: “Tener covid fue lo más espantoso que me pasó en la vida y eso que vengo de una enfermedad terrible de dos bacterias en sangre”.

Para terminar, dedicó un especial saludo a quienes se preocuparon por su salud y a todos sus seguidores que desde las redes la apoyaron: “Gracias por esos videos preciosos y alentadores que me hacían sentir que realmente era muy querida. Me he emocionado mucho con la cantidad de videos que recibí, algunos los repliqué en mi instagram cuando tenía un poco de fuerzas”.