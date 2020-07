Apoyo de Pampita tras la renuncia de Flor Peña del Bailando

Aunque por el momento el ‘Bailando’ quedó en suspenso por la cuarentena, Marcelo Tinelli y su producción tenían todo listo para el lanzamiento. Incluso los miembros del jurado estaba completo... pero Florencia Peña decidió renunciar luego de la muerte de su papá.

La actriz explicó que 'necesitaba guardarse' y acompañar a su mamá y a su hermana por lo que resta del año y que por eso, no asumiría más compromisos de trabajo. Pero las malas lenguas aseguraron que su salida de 'Showmatch' tenía que ver con una propuesta 'superadora' del canal de la competencia. Lo cierto es que su decisión tuvo impacto en sus compañeros que en el chat grupal, expresaron su tristeza. Sin embargo, Pampita no comentó nada allí y en su programa, aclaró todo.

“Yo la adoro. Cuando dijeron eso fue porque no le escribí en el grupo sino en privado. Le dije que la iba a extrañar porque es una excelente compañera, muy divertida”, dijo y hasta se animó a plantear sus dudas en torno a la baja. “Hay que ver qué pasa, lo que uno pensaba en febrero o marzo quizás, no es lo mismo que piensa ahora. No sé, todo puede pasar”.