Apoyo de hermanas: las felicitaciones de Nathy Peluso a Lali Espósito por su actuación en Sky Rojo

Hace algún tiempo que el sueño de muchos fans se hizo realidad cuando quedaba en evidencia la amistad que forjaban Nathy Peluso y Lali Espósito. Dos divas que, además de talentosas, tienen una personalidad extrovertida y atrapante a la vez, que se caracteriza por su sinceridad al hablar y siempre espectacular desempeño en todo lo que se proponen.

Un nuevo paso en esta amistad, de la que muchos ya son asiduos seguidores, es cuando salieron a la luz las primeras palabras que la cantante del momento tuvo para decirle a la actriz en la nueva serie de Netflix, Sky Rojo. Lali viene sumando un éxito impresionante por su participación y definitivamente ha subido un escalón en lo que su carrera refiere.

Y Nathy lo sabe, por eso no dudó en felicitarla con palabras que llenaran de orgullo a su colega. “Personalmente quiero felicitarte porque estás en tu mejor momento, este personaje te eleva, estoy muy orgullosa y te felicito”, dice en unas palabras llenas de emoción.

La cantante en realidad hasta fue parte de la serie, cuando fue su canción Delito la que dio apertura a la premiere virtual, donde también cantó Buenos Aires. A la reunión virtual asistieron influencers, los actores y un grupo selecto de usuarios invitados. Fue allí donde dedicó estas palabras a Lali.

La serie hoy está en el puesto número 1.

Las escenas hot de Lali Espósito en Sky Rojo

A pesar de que ya hay un grupo de fans, hubo críticas que no apoyaban el éxito de Sky Rojo y muchos opinaban que no fue abarcada correctamente la temática de prostitución y trata. Espósito interpreta a Wendy, una de las prostitutas que deciden escapar para buscar una mejor vida.

En la serie se pueden ver varias escenas en donde la cantante no deja nada a la imaginación. Ella se refirió sobre todo a la situación en que fueron grabadas: “ Estamos todas aprendiendo a decir cuando estamos incómodas , o algo que no nos parece divertido ni bonito. Me parece que en la exposición física seguimos teniendo tabúes. Cada vez que tenía que ponerme en pelotas había una tensión”.

“Para mí, fue una reconexión con mi cuerpo desde otro lugar. Mi cuerpo me servía para contar eso, no para estar bonita”, explicaba cuando habló con Chicas Guapas (América).

Lali se esforzó al máximo para captar a su personaje.

Luego se refirió al respeto del equipo frente a las escenas explicitas y desnudez: “Pero debemos decir que todo el mundo desde el día uno al último, después de 15 meses de rodaje, ha sido ultra respetuoso entendiendo que para nosotras como actrices eran situaciones súper heavy y hemos terminado secuencias en las que veías a parte del equipo llorando. Y creo que eso es misión cumplida porque significa que todo el mundo entendía lo que estábamos contando”.

Lali protagoniza una de las escenas más explícitas.