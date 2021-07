Anuncian cambios en Bake Off e incluye un requisito obligatorio para la inscripción

Con la vuelta de Bake Off, en la espera de que salga la tercera temporada de MasterChef Celebrity, Telefé ha ido anunciando los cambios que se realizarán en el programa para no pasar por la misma situación del ciclo. En la última entrega del programa dirigido por Paula Chaves, se había elegido como ganadora a Samanta Casais. Pero cuando el anuncio ya estaba hecho, la producción investigó y se descubrió que la joven había mentido en su solicitud, diciendo que era pastelera amateur cuando no era así. El jurado la descalificó y quedó Damián Pier Basile como el nuevo ganador.

Con la intención de que no vuelva a suceder eso, se han determinado una serie de cambios en el reglamento y declaración jurada que deben llenar los participantes para poder inscribirse. En el formulario online los aspirantes deben dejar sus datos personales y responder una serie de preguntas, además de leer las bases y condiciones.

Ahora se estipula como requisito indispensable que debe “ser cocinero amateur y no haber prestado servicios como pastelero y/o panadero profesional, ni haber tenido un emprendimiento vinculado o negocio vinculado”. Una de las preguntas claves es: “¿Has estudiado alguna vez algún aspecto de la comida, pastelería o panadería a cualquier nivel?”, apuntando claramente a una condición de amateur.

Para evitar nuevas confusiones, también se agregaron una serie de preguntas relacionadas a las preparaciones de pastelería, sobre todo refiriéndose a galletas y tortas, con la intención de delimitar cuales son los conocimientos de los participantes antes de ingresar al reality de pastelería.

Además de tener a Paula Chaves nuevamente como la conductora. Respecto al jurado, ya se confirmó que Christophe Kriwonys no participará, ya que se mudó a El Trece, en un principio porque era parte del programa Lo de Mariana, que ahora fue cancelado. Su lugar será para Dolli Irigoyen, que se suma al podio con Pamela Villar y Damián Betular. No hay fecha de estreno por el momento y el premio mantiene su monto de 600 mil pesos.

La declaración de la ex ganadora Samanta Casais

Cuando sucedió todo el episodio de la última temporada de Bake Off, Samanta fue duramente criticada por las redes y hasta recibió una serie de amenazas. Fue entonces que decidió expresarse para aclarar algunos tantos:

“No mentí, cometí un error. Una malinterpretación del formulario, tal vez hubiera estado bueno preguntar antes de completarlo. Soy una persona transparente y no siento que tenga algo que esconder. Me llevo un montón de enseñanzas del jurado y de esta experiencia maravillosa”, explicó sobre todo para la gran cantidad de usuarios que la menospreciaban por las redes.