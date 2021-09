Antonio Laje habló luego de llevar a Susana Giménez a Punta del Este en avión privado: “Ella es un...”

Susana Giménez decidió regresar a Punta del Este y abandonó el país en un avión privado y el piloto a cargo de llevarla a Uruguay fue Antonio Laje. La diva se sorprendió al saber quién la llevaría a su destino y compartió en sus redes un video del periodista de América y A24 ultimando los detalles para comenzar el viaje.

Antonio Laje habló luego de haber sido el piloto del avión que Susana se tomó para regresar a La Mary. El periodista contó cómo surgió el video que la conductora grabó y luego se viralizó.

“Estábamos en Migraciones, Susana saludaba y la paran permanentemente habla, charla, es re contra amable y la secretaria me mira y pone cara de sorpresa, yo con barbijo y no reconozco a nadie, la codea a Susana y le dice ‘¿sabes quién es? Antonio Laje’, entonces ella me mira y me dice ‘¿Venís a Punta del Este?’. Pensaba que era pasajero y le dije, ‘sí, vengo a llevarte’”, contó Laje sobre cómo surgió la frase del video.

“Mucha gente sabe que sos piloto pero no te relaciona hasta que no te ve en acción”, dijo su compañero y él agregó: “Es la primera vez que la llevo y si no lo mostraba (ella en sus redes), no lo contaba, me da mucha vergüenza, me dice ‘vamos a filmar’ y yo estoy muerto de vergüenza”, comentó sobre el momento en el que Susana grabó la previa del viaje con su teléfono.

“Ella es un encanto. Yo no cuento... Le mando un beso enorme, un placer, rescato su sencillez y humildad. Es la persona más famosa de la Argentina y la región, re contra conocida, y es tan genia”, cerró.

Susana subió a su Instagram un video en el que cuenta, con la ayuda de Laje, que se sorprendió al conocer quién la llevaría a Punta del Este. “Yo llegué y no lo reconocí! Vi un piloto, precioso y me dicen, ¿sabés quién es? Laje, me dicen”, explicó Susana mientras filmaba al periodista.

“¡Laje, es flaquísimo!”, dijo la conductora de Telefe, haciendo uso de una de sus frases clásicas. Y se sinceró con él: “Yo escuché una vez que eras piloto, pero me había olvidado”.

“Vine a llevarte”, comentó el periodista, ahora en su otro rol. “Un placer para mí”, agregó. “Para mí también, lajito amoroso. Bon voyage”, cerró la diva de la televisión argentina.